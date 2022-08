“El Rey: Vicente Fernández”, la vida de un ídolo

Kaled Acab, Sebastián García, Sebastián Dante y Jaime Camil interpretan las diferentes etapas de la vida de Vicente Fernández en “El Rey”. / Cortesía: Caracol TV Foto: Cortesía: Caracol TV

A partir de este miércoles 3 de agosto llega a Caracol Televisión El Rey: Vicente Fernández, una historia de ficción inspirada en la vida del gran cantante mexicano, que desde muy temprano supo que la única manera de ganarle la partida a la muerte era permaneciendo por siempre en la memoria y el corazón de la gente.

Desde muy joven, Chente soñó con obtener un lugar al lado de Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete, los tres inolvidables cantantes de México, y siempre fue consciente de que, para lograrlo, tenía que sobreponerse a la precaria situación económica de su familia, la temprana desaparición de sus padres, primos, mejores amigos, sus ídolos y a la lluvia de tentaciones, envidias y críticas a las que se vio expuesto.

Con esfuerzo y determinación, Vicente Fernández, el amigo, esposo, padre, abuelo, actor, ranchero, obrero, pintor, productor de cine y presentador de televisión, logró convertirse en el ídolo que soñó como única manera de enfrentar la que él consideraba la verdadera muerte: el olvido.

En esta serie, los televidentes verán al Charro de Huentitán desde que era un niño lleno de necesidades, viviendo en la pobreza y luchando día a día para tener una vida digna, para él y su familia. Los espectadores de El Rey serán testigos de la faceta más humana del ídolo que puso a cantar a millones de personas con el alma y el corazón canciones como “La diferencia”, “Volver, volver”, “El rey” y “Estos celos”, entre muchas otras.

Sebastián Dante interpreta a Vicente en su etapa joven, cuando empezó a conocer un poco lo que era la fama, la admiración y los excesos… un papel que no esperaba obtener, pero que el destino se encargó de ponerle en el camino.

“Cuando apareció la oportunidad de este casting dije: ‘Quiero hacerlo’, porque para mí la música es una de las cosas más importantes en la vida”, comenta Dante. “Los sonidos de mi país, la música regional, de mariachi, me parece hermosa y es nuestra identidad. Fue un proceso largo en el que no sabía si iba a estar, pero cuando me dijeron que había quedado para interpretarlo fue una de las noticias más felices de toda mi vida”, revela el actor mexicano.

Pero ¿qué tan retador era meterse en la piel de Vicente Fernández? Dante comenta que fue un proceso complejo, pues además de la investigación personal que realizó para entender a grandes rasgos la responsabilidad que tenía, estuvo trabajando durante meses con la coach Mónica Jiménez, y no solo él, sino los otros tres Vicentes que hacen parte de la producción: Kaled Acab, Sebastián García y Jaime Camil. “La sinergia entre los cuatro era fundamental al grabar; teníamos que vernos verosímiles”, agregó Dante en entrevista con El Espectador.

Los televidentes verán a Vicente Fernández en cuatro etapas de su vida: en la primera es un niño lleno de sueños que no le teme a nadie ni a nada, hijo de una familia muy humilde. A los 16 años, Vicente ha perdido un poco la ingenuidad, es un muchacho atractivo y delgado que se considera el hombre de la casa: la persona que, por obligación, debe sacar adelante a su familia.

A los veinte años dejará ver al joven cantante que decide jugársela por la música, mostrándose como el héroe que recorre un camino que inicia cuando es un don nadie y lo lleva a convertirse en una estrella. Es en esta etapa cuando Vicente Fernández conoce a su jefe y amigos, y en donde se reencuentra con su único y verdadero amor: María del Refugio, Cuca.

Finalmente, la etapa adulta, comprende los años de un Vicente mayor, entre los 30 y 40 años. El charro ha dejado de ser un soñador y se ha convertido en padre de familia, músico reconocido y en alguien que debe manejar la naciente fama a la par de la vida familiar. Es un personaje que se enfrenta las tentaciones y muestra las vicisitudes que conlleva ser una persona pública.

Y es que nunca se trató de una imitación, sino de recolectar elementos que hicieran que los cuatro actores crearan una representación importante y profunda de Vicente Fernández, y lo que significó para Latinoamérica y el mundo entero. Hárold Sánchez, productor ejecutivo de la serie y quien trabajó con Dago García para crear la serie, reconoció también su responsabilidad al contar la historia, pues es cubano y no tenía mayor cercanía con la cultura mexicana ni con la música del artista, pero fue cuando empezó a investigar sobre su vida que poco a poco se empezó a enamorar de su historia, hasta llegar al resultado final.

“Esta serie no solo tiene una gran responsabilidad por el tema de lo que representa Vicente Fernández, sino porque también era mi trabajo estar a la altura de las expectativas de un personaje que es el ícono de un país y representa muchísimos valores universales de superación personal, del talento, de cómo se consiguen los sueños desde abajo”, dijo Sánchez a El Espectador, agregando que es una serie hecha desde el corazón. “Todo el equipo hizo un trabajo impresionante”, aseguró.

Esta producción tiene un gran plus, y es que el mismo Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, alcanzó a participar en el proceso de creación de la historia. Según cuenta el equipo, Chente estuvo pendiente de los guiones, la historia, el casting, e incluso alcanzó a ver algunas grabaciones, pero luego enfermó, entró en el hospital y, por desgracia, murió.

“Nos hubiese gustado muchísimo que viera así fuera un solo capítulo, creo que hubiera sido una reacción particular de un hombre enfrentándose a sí mismo desde muchas edades. Nuestro gran reto hubiese sido estrenar esta serie con Vicente vivo”, comenta Sánchez, quien asegura que aunque el cantante haya dejado este plano, aquí en la tierra seguirá siendo el Rey.