“El simpatizante” y los retos de adaptación de una historia asiática

Hoa Xuande y Robert Downey Jr. son dos de los protagonistas de la miniserie "El simpatizante". Foto: Cortesía Max - Hopper Stone/SMPSP

A mediados de la década de 1970, cerca del final de la guerra de Vietnam, se ubica la historia de ficción de “El simpatizante (The Simpathizer)”, novela escrita por Viet Thanh Nguyen y que fue merecedora del Premio Pulitzer de ficción en 2016. El libro fue adaptado en una serie de televisión que se estrenó el pasado 14 de abril en Max y ha lanzado sus nuevos episodios semanalmente. “Un espía comunista, medio francés, medio vietnamita, durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, descubre que sus días de espionaje no han terminado”, se lee en la sinopsis de la producción.

“Una de las cosas del libro es que tiene un tono muy interesante. Cuando hablé por primera vez con Viet (Thanh Nguyen), a él le preocupaba mucho que la voz tuviera que llegar. Y la voz es muy inteligente y un poco sarcástica. Estamos tratando de preservar eso, no solo en la voz en off, que es bastante mínima, sino también en el estilo del programa. En cierto modo, lo que tradujimos del libro tiene cualidades muy cinematográficas”, explica Don McKellar, co-showrunner y productor ejecutivo de la serie, en una entrevista concedida a este medio.

McKellar explica además los retos de tomar un libro con tantas historias al tiempo. “Esa es una de las características distintivas del libro y del espectáculo. Pienso que es realmente rico y denso, así que espero que los espectadores respondan a ello como un festín fascinante. Es tan interesante que no he intentado simplificar mucho las cosas, realmente estoy haciendo un esfuerzo por no menospreciar a los espectadores”.

Asimismo, el showrunner contó que su primera preocupación era incluir escritores vietnamitas en la sala de guionistas y evitar sobre explicar el contexto para las audiencias del mundo occidental. “Entendimos que hay todos estos otros personajes y tantas cosas que puedes abordar desde un millón de ángulos, por eso tratamos de representar eso con los escritores (...) No queríamos explicar mucho. No queríamos ilustrar la cultura asiática ni decir que esto es ser vietnamita, solo queríamos vivirla y mostrarla desde adentro”.

La serie cuenta en la dirección de sus tres primeros episodios con el cineasta surcoreano Park Chan-wook, conocido por películas como “Oldboy” (2003) y “Decisión de partir” (2022). “Él estuvo involucrado desde el principio y fuimos un equipo con este proyecto desde el principio. Habiendo trabajado con él antes, sabía que su gusto es impecable y que le confiaba esta serie. El tono de la serie es tan difícil que realmente pensé que era perfecto para su tipo de voz. Viet sintió lo mismo desde el principio porque tiene ese tipo de ingenio y humor en su dirección, pero también la capacidad de ser inquietante o incluso aterrador”, contó McKellar sobre la colaboración del realizador. Los otros directores de la serie fueron Marc Munden y el brasilero Fernando Meirelles, conocido por “Ciudad de Dios” (2002).

La serie de televisión es protagonizada por Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen, Alan Trong y la ganadora del Emmy Sandra Oh. Además, tiene también como intérprete al reciente ganador del premio Óscar Robert Downey Jr, quien es productor ejecutivo. Downey encarna a más de un personaje a lo largo de la serie.

“Recuerdo que cuando nos conocimos por primera vez en Los Ángeles, al director Park y a mí se nos ocurrió la idea de que un hombre blanco interpretara todos los papeles antagonistas, lo cual me encantó de inmediato. Y teníamos un poco de miedo de lo que pensaría Viet, pero le encantó. Y me emocioné inmediatamente porque aclara muchas cosas. Es una especie de broma, por supuesto, que todos los blancos tengan el mismo aspecto. Pero al mismo tiempo, también tiene este tipo de lógica temática más profunda, que hemos integrado en el guion de una manera que no quiero revelar”, explicó McKellar.

Robert Downey Jr. interpretó a un actor que tiñe su piel para parecer afroamericano en la película “Tropic Thunder” (2008), la actuación le valió una de sus nominaciones al premio Óscar y es otra de las referencias en la serie sobre los diversos papeles que interpreta el actor.