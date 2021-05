El tráiler de “Shingeki no Kyojin” reveló un gran secreto de la cuarta temporada

Más allá de los muros que protegen a Eren Jaeger y sus aliados de las gigantescas criaturas, existe un mundo próspero que continúa avanzando tecnológicamente. Y eso abre muchas posibilidades para la cuarta y última temporada.

Con la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, o conocido en los países de habla hispana como Attack On Titan, tanto los fans como los protagonistas descubrieron que el mundo de los Titanes no es tan apocalíptico como nos habían hecho creer.

El primer tráiler de la temporada final exploró un poco de este mundo abierto, presentando nuevos personajes y entornos completamente nuevos. Y también adelanta un gran secreto sobre Reiner. (Puede leer: "Attack on Titan" reveló cómo fue creado el primer titán)

Si bien los personajes han tenido tiempo para aceptar su nueva realidad, en la que han vivido engañados toda su vida, la tercera temporada explicó que la mente de Reiner ya no es tan férrea como era. Su personalidad se ha fragmentado en dos. Por un lado, es un guerrero dedicado a cumplir su misión, pero por el otro sigue pensando que es un Scout que ha olvidado los crímenes que ha cometido, incluida la propaganda sobre los Eldiars que ha promulgado desde pequeño.

El tráiler mostró un flashback en el que Eren y Reiner, antes aliados, trabajan codo con codo antes de mostrar una secuencia en la que ambos pelean en su forma de Titán. Si estos recuerdos pertenecen a Reiner y a su época como Scout, podría estar simbolizando la lucha interna que tienen las dos personalidades del desequilibrado personaje.

Lo que está claro es que Reiner aún tiene muchos secretos por descubrir en el sótano que está investigando. Y posiblemente las revelaciones precipiten el final del mundo conocido en Shingeki no Kyojin, del mismo modo que el diario Grisha puso de manifiesto la mentira en la que vivían Eren y el resto de habitantes de dentro de los muros.

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin tiene previsto su estreno a finales de 2020.