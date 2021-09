Alexfitbox: el entrenador de estrellas

Acaba de recibir un premio internacional por su labor como entrenador personal, ¿cómo se llega a un nivel tan alto?

Este Micrófono de Oro, como se llama el premio, ha sido una gran bendición. Lo recibo con mucha alegría. Es algo que no esperaba, pero todo llega en su momento. Espero no sea el último y que vengan muchos más. Creo que este galardón es la recompensa a años de preparación y esfuerzo; me fue otorgado en México por mi trabajo como deportista y preparador físico de celebridades.

(Le recomendamos: María Paz Gaviria: llevar el arte a todos los rincones de Bogotá)

¿Cuál es la historia del “rey del estalle“?

Siempre he estado enamorado del entrenamiento, enamorado del fitness. Fui un pelado de catorce años que soñó en trabajar en un gym, siempre lo llevé en mi corazón, siempre lo anhelé y hoy estamos viendo lo que soñamos. Pasé por muchos gimnasios, pero me decían que no, rompían mi hoja de vida y hoy estoy recordando esto, pero no como rencor, sino como anécdota. Hago un poco de la historia y hoy soy el “rey y dueño del estalle”.

¿En qué consiste ese plan de entrenamiento llamado “estalle”?

Es un entrenamiento donde la misma palabra lo dice, “estalle”. Es poner toda tu resistencia física, todas tus ganas de entrenar, toda tu energía física al límite. No solo te estallas, esto te deja feliz, da resultados visibles en muy poco tiempo. Es un entrenamiento en el que no solo trabajas tu parte estética, también trabajas tu parte física y mental; es un programa medicinal. Es para encontrar relajación, salud y energía todo el día.

(Lea también: Vanessa Burggraf, al mando de France 24)

Es el preparador físico de muchas celebridades, ¿cómo llegaron a sus manos y quiénes son?

Creo que toda la experiencia que he adquirido y la creatividad que lleva el estalle a la hora de ejecutar y preparar a un artista me ayudó para que se abrieran puertas a personalidades y celebridades del mundo. Es un entrenamiento donde trabajas resistencia cardiovascular, definición, tono muscular, desarrollas agilidad y carácter; todo lo que necesita un artista. Este sistema les vino como anillo al dedo a personalidades como Kate del Castillo, Eva Longoria, Stephanie Sigman y Gaby Espino, en Miami; Kimberly Doramos y Clarisa Molina, en Los Ángeles, y Michael Peña, en Las Vegas.

¿La misma rutina física funciona para todos ellos?

El estalle es uno solo, pero la rutina funcional aplica para cualquier cuerpo y edad, pero en cuestión de preparación de un artista es más diseñado, especializado y enfocado. Sin embargo, el programa fue diseñado para todo el mundo.

(Le puede interesar: Muere a los 65 años Roger Michell, director de “Notting Hill”)

La frase es “eres lo que comes” o ¿cómo funciona el ejercicio?

El ejercicio es mantener tu cuerpo activo, lo más importante es realizar siempre actividad física. Soy un convencido de que realizar ejercicio es la clave de todo, la comida es un complemento, pero siempre tenemos que buscar lo saludable, y el deporte es salud.

¿Cuál es la diferencia entre ser “fitness”, fisicoculturista y atlético?

Para mí, ser fitness, fisicoculturista y atlético son campos del deporte enfocados a distintos objetivos y cada uno tiene sus especialistas en ejecución. El estalle es enfocado para el segmento fitness, es para estar físicamente bien y saludable; obviamente vas a estar estéticamente bien, tonificado y marcado, pero el sistema sí está más enfocado al cuerpo fitness.

¿Un cuerpo se construye desde el ejercicio o el quirófano ayuda?

Siempre tendré claro que el cuerpo se construye con ejercicio, una buena asesoría en entrenamiento y alimentación, que sean profesionales en las dos áreas, y enfocarse en los objetivos. No estoy de acuerdo con los quirófanos.

(Además: Juan Ballesteros y la disciplina de un mánager)

¿Cuál es la mejor hora para realizar una buena rutina de ejercicio?

Para estar bien físicamente y cardiovascular no hay horario, cada quien elige su horario del día: en la mañana tarde o noche. Yo recomendaría más en la mañana para estar más activo, pero a cualquier hora está bien.

Una clave para hacer del estalle el plan efectivo para ser “fitness”.

Una clave para que la gente sepa que el estalle es un método que te va a poner fitness, bien físicamente y es tu modalidad: lo primero que debes hacer es atreverte a practicarlo, hacerlo bajo el cuidado de un profesional, debes hacerlo durante cuatro semanas mínimo, y darte cuenta de que es un sistema completo que involucra todos los músculos de tu cuerpo. Es un sistema dinámico y divertido que mezcla varias técnicas de movimiento y deportes del mundo.