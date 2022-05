Elizabeth Olsen y el poder en el Multiverso Marvel

Elizabeth Olsen dice que la nueva entrega de "Doctor Strange" es una historia clásica sobre personas que optan por el camino diferente. / AFP Foto: MICHAEL TRAN

¿Cómo llegó a hacer parte del proyecto de “Doctor Strange”?

Cuando Kevin Feige y yo hablamos inicialmente sobre la película, fue al mismo tiempo que hablamos de WandaVision, pero sin tener ningún entendimiento de lo que eso significaba en cuanto a la historia. Luego, cuando estábamos a punto de terminar la serie, me presentaron la historia real de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

(Le puede interesar: “Oscura, salvaje y retorcida”: Primeras reacciones a “Doctor Strange 2″)

¿Cómo fue la experiencia de trabajar bajo la guía de un director como Sam Raimi?

Bueno, desde el primer día en el set con él, supe que iba a ser divertido. Tiene esta amabilidad y apertura de mente, que también es muy contradictoria con sus películas. Él es un hombre dulce, sensible, amable y suave, y hace estas locas películas de terror, así como otras grandes cintas temáticas, pero se ha hecho conocido por este tipo de experiencias cinematográficas aterradoras. Lo que encuentro más que genial es su habilidad y comprensión de la cámara y las lentes, y lo libre que es para jugar con cualquier cosa técnica.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | Tráiler Oficial | Subtitulado

¿Fue útil para usted el haber tenido una relación sólida y previa con el Universo Cinematográfico Marvel (MCU)?

Es positivo trabajar con alguien que ya ha hecho esto. Quiero decir, lo que sucede en estas películas es que a menudo solo estás trabajando con una X o una pelota de tenis o una marca en una pantalla verde. Saber que alguien no lo tomará como algo personal, si no puedes estar allí para todo cuando no hay diálogo involucrado, es bueno.

(Contexto: Alerta spoiler: escenas poscréditos de “Doctor Strange” y su significado)

¿Esta película ha sido la más exigente de sus proyectos en el aspecto físico?

Se siente igual que el final de WandaVision. Simplemente se siente como si eso se hubiera expandido. Hemos hecho que las escenas en el cielo se sientan más cómodas con estas cosas llamadas horquillas, que hacen que no esté sujetada solo con cables. De hecho, tengo un arnés con una gran pieza de metal que abraza mi cintura. Entonces alguien hace que se mueva, así parece que estoy flotando o volando. Descubrí que eso es realmente útil, porque tienes más control sobre tu cuerpo.

¿Cómo fue el reencuentro con Benedict Cumberbatch?

Benedict y yo solo tuvimos una toma juntos, que no llegó a estar en Vengadores: Endgame. Esa fue la única vez que coincidimos en el set. Aparte de eso, fueron eventos como Comic-Con y cosas así. Entonces, estaba emocionada de trabajar con él. Creo que es un actor tan talentoso y tenía mucha curiosidad por ver su proceso. Realmente pienso que siempre tienes a alguien de quien aprender, sin importar quién sea o qué haga. Y estaba emocionada por estar en un set con él.

(Además: Impactante cambio de Daniel Radcliffe en el tráiler de “The Al Yankovic Story”)

¿Esta es la primera película del MCU con un fuerte punto de vista materno?

Eso sí lo tenemos con el personaje de Maria Rambeau y Teyonah Parris (Monica Rambeau), en WandaVision. Pero no tenemos la experiencia de una madre que también tiene estas habilidades sobrehumanas.

¿Qué tipo de recorrido experimentará la audiencia con esta cinta?

Esta es una historia sobre cómo encontramos la felicidad. Es una historia clásica sobre personas que optan por el camino diferente. Volvemos a esta idea que creo que romantizamos mucho. ¿Cómo sería mi vida si girara a la izquierda en lugar de a la derecha? Se trata de meditar sobre lo que hemos hecho para llevarnos a donde estamos. Así que es divertido y a la vez da miedo. Y no tengo ni idea de lo que la gente va a experimentar.