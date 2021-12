¿En qué año está “Spider-Man: No Way Home” en el timeline de Marvel?

A la espera de ver si el Peter Parker de Holland comparte planos con las versiones de Maguire y Garfield, en pocas horas los fans podrán disfrutar de un nuevo adelanto de Spider-Man: No Way Home, que llegará a los cines el 17 de diciembre. Foto: Cortesía

La espera terminó y Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) ya está en los cines. El nuevo filme del Hombre Araña encarnado por Tom Holland se enmara dentro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, cuyo timeline, especialmente tras la llegada del Multiverso, se ha complicado bastante. Por eso, no son pocos los fans que antes, e incluso después de ver el filme, se preguntan: ¿En qué año se ambienta la nueva aventura de Peter Parker?

La película, tal y como mostró Sony Pictures en sus adelantos, retoma los eventos justo en el momento en el que dejó la trama la anterior entrega, Lejos de casa: Antes de su muerte Mysterio asestó un último golpe a Peter revelando la identidad secreta de Spider-Man a todo el planeta. Ahora, culpado del asesinato del farsante y con los ojos de todo el mundo puestos en él y en sus seres más cercanos, la vida se complicará enormemente para el joven Peter Parker.

Si Lejos de Casa se ambientaba dentro del timeline de Marvel en el verano de 2024 --ocho meses después del chasquido de Hulk y la muerte de Iron Man, que tuvo lugar en 2023-- y teniendo en cuenta que por lo visto en los adelantos e imágenes del rodaje la trama de No Way Home está más o menos cercana a la Navidad, se deduce que la aventura tiene lugar aún en 2024.

Así, Spider-Man: No Way Home, que tiene lugar en los días que van desde Halloween hasta las Navidades de 2024, tiene lugar casi al mismo tiempo, tan solo unas semanas antes que Hawkeye, la serie que actualmente emite Disney+ protagonizada por Ojo de Halcón y Kate Bishop.

Además, en el quinto y penúltimo capítulo de la ficción, Yelena Belova, la hermanastra de Viuda Negra, hace una referencia a la “nueva y renovada” Estatua de la Libertad. Curiosamente, el monumento aparece en obras en el tráiler de Spider-Man: No Way Home.

En cuanto a los otros títulos de la Fase 4 del UCM, teniendo en cuenta que Loki es cronológicamente inclasificable y que Viuda Negra es una precuela que se ambienta entre Civil War y Vengadores: Infinity War, hay que destacar este mismo año, en 2024, ya tuvieron lugar los eventos de Falcon y el Soldado de Invierno, que estaba ambientada seis meses después de Vengadores: Endgame.

Fue, en cambio en 2023, pocas semanas después de la muerte de Iron Man, cuando tuvo lugar Wandavision y cuando también se desarrolla la trama de Eternals de Mavel.