Desafío XX | Resumen del capítulo 25: Beta encadenado y otros momentos clave

Los integrantes del equipo Beta son encadenados a bolas de cemento por peder la prueba del capítulo 25. Foto: Captura Desafío XX

En este 2024, el formato de entretenimiento, original de Caracol, cumple 20 años y para esta nueva temporada, reunió a un equipo técnico de más 200 profesionales en locación, entre personal de montaje, diseño, construcción y pintura, producción, transporte, alimentación, equipo de arte, contenido y realización, dirección, maquilladores y vestuaristas, seguridad y servicios en salud.

Los ganadores serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá más de US$400 mil en premios. Siga a continuación el minuto a minuto:

Beta sigue dudando si aliarse o no con Omega para derrotar a Alpha. Con el chaleco de sentencia, el equipo morado le dio a entender al equipo azul que no sería prudente una alianza con el equipo fucsia. Beta plantea las posibilidades de la alianza, aunque aún no logran decidirlo.

El chaleco de sentencia es entregado a Arandú, uno de los más fuertes del equipo Beta.

Beta se encadena a las esferas de cemento por perder la prueba y nombran a cada una de ellas.

El equipo Alpha decide castigar a Beta a que cada integrante esté encadenado en una esfera de cemento hasta la próxima prueba.

Willian, de Alpha, gana la prueba de ‘Sentencia, Premio y Castigo’, incluso haciendo más de lo que debía. El equipo recibe el premio prometido de 20 millones de pesos. Además, al girar la ruleta, Alpha recibe 3 millones de pesos y Willian también.

Willian, de Alpha, se confunde en la prueba y debe preguntarle al coordinador qué debe hacer. Finalmente, logra orientarse. Eso hace que se retrase un poco, sin embargo, ‘Pepe’, quien lo sigue está lejos.

Alpha, a cargo de Willian, se pasa a Omega, liderado por ‘Pepe’, quien estaba en el primer puesto y ahora se queda con el segundo. David, de Beta, sigue en el tercer puesto sin avanzar.

‘Pepe’, representando a Omega, toma la delantera de la prueba. Lo sigue de cerca Willian, de Alpha, en el segundo lugar y de último David, quien representa a Beta.

Willian, de Bucaramanga y maestro de obra, es elegido por Alpha; David, de Barranquilla y bailarín de ballet, lo eligió Beta y a Omega le es designado Sebastián ‘Pepe’, que es de Soacha y pintor.

La prueba de hoy dará 20 millones de pesos al equipo ganador y un chaleco de sentencia al perdedor.

Dikcson, de Alpha, gana en una apuesta sorpresa 4.072.500. De estos, 2 millones son para el equipo y 2.072.500. Sin embargo, la presentadora María Fernanda Aristizábal le propone un cambio por un gimnasio dotado para ella. Le dice al equipo que solo ganó los 2 millones.

Este lunes, cada equipo tendrá que elegir a un ‘Desafiante de la semana’ simplemente conociendo, su nombre, lugar de procedencia y oficio. Los escogidos tendrán que competir por cada equipo en la prueba de ‘Sentencia, Premio y Castigo’.