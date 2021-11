“Encanto”, una película hecha desde adentro

Este jueves llega a la pantalla grande Encanto, película de Disney inspirada en Colombia. Esta producción engloba en su historia la alegría, la cultura, las tradiciones, la gente, la geografía, la flora y la fauna del país a través de sus sonidos típicos y la esencia de sus personajes.

Para poder llevar a cabo la película, los realizadores vinieron a Colombia y recorrieron varias zonas, entre ellas Bogotá, Cartagena, Barichara, Salento, Palenque y el Valle de Cocora. En estos lugares, el equipo descubrió la magia que vive en el territorio y decidió partir de allí para empezar a crear Encanto, que además tiene a todos los colombianos con mucha expectativa sobre lo que mostrará la cinta, que, según quienes participaron en ella, es la cara de la moneda que el mundo entero debería ver.

Encanto trae a la gran pantalla una historia mágica que muestra la vida de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como Encanto. Su magia ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde fuerza descomunal hasta el poder de sanar... a todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea a Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

Detrás de la película está el equipo de realizadores que llevó a la pantalla Zootopia, la cinta animada de 2016 ganadora del premio Óscar. Ellos son Byron Howard y Jared Bush. En esta oportunidad, los directores sumaron a la codirectora Charise Castro Smith.

Antes de tener una idea clara sobre lo que iba a ser Encanto, los directores estaban pensando en representar un lugar que fuera único y lleno de magia, pero, sobre todo, que no hubiera sido mostrado antes de la forma en la que ellos querían. Un amigo cercano les sugirió ir a Colombia como una mera opción, argumentando que era un país con una diversidad enorme, un lugar lleno de historia, naturaleza, paisajes de ensueño, comida deliciosa y personas amables. Justo en ese momento, decidieron convocar al equipo de trabajo y empezar con la investigación.

“Recién llegamos a Colombia nos enamoramos. Visitamos muchos lugares realmente increíbles, que nos fueron inspirando poco a poco a crear lo que los espectadores conocerán como Encanto. Todo el proceso fue muy emocionante. Conocimos personas, costumbres, comidas y animales que no sabíamos que existían y personas de diferentes regiones del país”, contó Byron Howard a El Espectador.

La película es, ante todo, una historia sobre las familias, que explora las relaciones inspiradoras y a la vez complicadas dentro de ellas, especialmente aquellas en las que varias generaciones conviven en un mismo hogar. “Puedes vivir con tus padres, tus hermanos y hermanas, y aun así no saber por lo que están pasando. No conoces todos sus fracasos, no sabes nada sobre aquello de lo que no hablan. ¿Cuáles son los secretos familiares que nadie cuenta? Eso nos resultó fascinante”, comentó Jared Bush.

En este sentido, si bien los Madrigal son una familia como ninguna por los dones que posee y el entorno mágico en el que habita, la idea de Encanto es que todos se sientan identificados con sus dinámicas, conflictos y triunfos, y así, a través de ellos, comprender y asimilar de una mejor manera el entorno familiar.

Todo este proceso fue un gran reto para el equipo de trabajo y los directores, que no querían dejar ningún detalle por fuera de la película. “Lo más complejo para nosotros fue lograr plasmar cada detalle como debería ser. Hay personajes que son de distintas regiones. Debíamos tener cuidado con los acentos, la apariencia, ser muy pulidos en cada detalle para lograr así mostrar la esencia de lo que es Colombia”, reconoce Howard.

El equipo reunió a un grupo de consultores llamado Fondo Cultural Colombiano, que incluyó expertos en antropología, vestuario, botánica, música, idioma, arquitectura y más aspectos del país. La periodista afrocolombiana Edna Liliana Valencia formó parte de este fondo, supervisando cada detalle junto al equipo de animación.

“Me siento feliz de saber, por ejemplo, que la selva tropical de mi amado Chocó aparece en Encanto, gracias a que los directores escucharon mis sugerencias. Es un enorme motivo de alegría para mí haber aportado esa idea, que representa un hito de visibilidad para mi departamento. Más aun cuando este ha sido tan invisibilizado y estereotipado negativamente”, destaca Valencia.

Según Byron Howard y Jared Bush, el trabajo de la periodista fue esencial para lograr mostrar de la manera más acertada posible la diversidad colombiana en cada uno de sus territorios. “Pensamos que esta película será un referente de identidad fundamental para las nuevas generaciones de colombianos que, por primera vez, se verán representados desde la diversidad y sin estereotipos”, comentan los directores.

Finalmente, la película, que tendrá voces de doblaje ciento por ciento colombianas, se estrena este jueves en salas de cine y los espectadores podrán vivir al fin la magia del Encanto acompañados de la familia Madrigal.