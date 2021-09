“Entre las estrellas” y “Otra dimensión”, los estrenos de Disney+ para octubre

Entre las estrellas

Serie Original Disney+

Estreno: miércoles 6 de octubre

Una docuserie de seis partes con acceso presencial al amplio mundo de la NASA, con cámaras en la Tierra y en el espacio. El astronauta de la NASA y Capitán Chris Cassidy tiene como meta volver a colocarse el traje espacial para una última misión. Esta serie sigue a Chris y a todo el equipo a cargo de misiones que ponen en riesgo la vida, las extremidades y la reputación por el bien común de la humanidad.

Lego Star Wars: Historias aterradoras

Especial Original Disney+

Estreno: viernes 1 de octubre

Luego de los acontecimientos de STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER, Poe y BB-8 deben hacer un aterrizaje de emergencia en el planeta volcánico Mustafar, en donde se encuentran con el codicioso y confabulador Graballa el Hutt, que compró el castillo de Darth Vader y lo está convirtiendo en el primer hotel de lujo con todo incluido de la galaxia inspirado en la Orden de los Lores Sith. Mientras esperan que reparen su X-Wing, Poe, BB-8, Graballa y Dean (un valiente e intrépido niño que trabaja como mecánico para Graballa) se aventuran en el misterioso castillo con el leal asistente de Vader, Vaneé.

En el camino, Vaneé les cuenta tres espeluznantes historias vinculadas a artefactos antiguos e icónicos villanos de todas las épocas de Star Wars Mientras Vaneé teje sus historias y atrae a nuestros héroes más profundamente hacia el sombrío vientre del castillo, se revela un plan siniestro. Con ayuda de Dean, Poe y BB-8 deberán enfrentar sus miedos, impedir que se levante un antiguo ser malvado y escapar para poder volver con sus amigos.

Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada

Especial Original Disney+

Estreno: viernes 8 de octubre

El famoso y audaz Gonzo El Grande acepta el gran desafío de pasar la noche en un lugar aterrador: la Mansión Hechizada. Junto con su amigo, Pepe el Langostino, esta comedia musical reúne a Kermit y a la banda de Los Muppets, presentando a los sonrientes fantasmas tenebrosos de la Mansión Hechizada, en esta graciosa y escalofriante aventura, salpicada de estrellas de Los Muppets.

Otra dimensión

Serie Original Disney+

Estreno: miércoles 13 de octubre

Inspirada en las obras de R.L. Stine, Otra dimensión es una serie de ocho episodios que explora lo sobrenatural y cuenta historias sorprendentes y provocadoras de una realidad más allá de la que conocemos. Cada episodio trae al espectador nuevos personajes que deben embarcarse en un viaje sorprendente de autoconocimiento en un mundo sobrenatural de brujas, aliens, fantasmas y universos paralelos.

Under Wraps

Película Estreno

Estreno: viernes 15 de octubre

En Halloween, Marshall, Gilbert y Amy acceden a ayudar a una momia de 3000 años a reunirse con su amor perdido antes de que sea demasiado tarde. Ellos arriesgarán sus propias vidas para obstruir el plan de un ladrón para vender el sarcófago de la momia. Los niños deberán ir contra el tiempo para regresar a su nuevo amigo a su lugar de descanso antes de que se vuelva polvo y pierda su alma para siempre.

Doogie Kamealoha

Serie Original Disney+Temporada 1

La Dra. Lahela “Doogie” Kameāloha, una joven prodigio de 16 años, combina su incipiente carrera médica con los desafíos de la adolescencia. En el hospital, la genial Lahela confunde a pacientes y colegas, quienes la apodan “Doogie” por la serie de televisión de los 90 “Doogie Howser”. En casa, su padre Benny y su madre Clara (Jefa de Medicina y de Lahela), temen que esté creciendo demasiado rápido. Con el apoyo de su cariñosa - y cómica - ohana (familia) y amigos, Lahela forja su propio camino.

What If…?

Serie Original Disney+ de Marvel Studios

What If...? le da un gran giro al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) al reimaginar sucesos de las películas de formas inesperadas. Creando un multiverso de infinitas posibilidades, What If...? cuenta con la participación de distintos personajes del MCU como Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor, entre otros. La primera serie animada de Marvel Studios, dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley como guionista principal.

Socios y sabuesos

Serie Original Disney+

La vida del joven y estructurado policía Scott Turner se altera por completo al heredar a Hooch, un perro baboso y caótico. Su nueva mascota es insufrible, pero con el tiempo, resulta ser un buen socio para ayudar a Scott a atrapar a delincuentes, encontrar el amor y hasta resolver el misterio del último caso de su padre.