Estas son las 10 mejores películas de 2021, según la crítica

"The Father", la más reciente película de Anthony Hopkins y es considerada una de las mejores cintas de 2021. Foto: SEAN GLEASON

Se acerca el fin de año y toca hacer balance de las producciones más destacadas de los últimos 12 meses. Tras un 2020 marcado por los cierres de rodajes con motivo de la pandemia y los escasos estrenos, 2021 ha traído numerosos estrenos. Desde cintas aclamadas como El padre o Minari. Historia de mi familia hasta títulos menos conocidos como Quo Vadis, Aida?, Best Life Online ha recopilado las 10 mejores películas del año, según la puntuación de los críticos en Rotten Tomatoes.

10. Shiva Baby: Emma Seligman debuta en la dirección con Shiva Baby, “una comedia de enredo superlativa que retrata las problemáticas identitarias de las familias judías de Nueva York”. Rachel Sennott encabeza el reparto de la cinta, que se puede ver en Filmin. Puntuación en Rotten Tomatoes: 98%

Shiva Baby - Tráiler | Filmin

(Le recomendamos: Alain Chabat: actuar sin pensar demasiado)

9. Los Mitchell contra las máquinas: es una película de animación dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe. El filme, disponible en Netflix, sigue a una familia que debe hacer frente a una insurrección tecnológica. Thank you for watching Puntuación en Rotten Tomatoes: 98% 8.

Los Mitchell contra las máquinas (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

8. El Padre: Anthony Hopkins se llevó el Oscar a mejor actor por El padre, drama psicológico escrito y dirigido por Florian Zeller. El largometraje también cuenta en su elenco con Olivia Colman.

El Padre (The Father) - Trailer Oficial - Subtitulado

7. Minari. Historia de mi familia: drama familiar protagonizado por Steven Yeun. Youn Yuh-jung se hizo con el premio Oscar a mejor actriz de reparto. Puntuación en Rotten Tomatoes: 98%

TRÁILER CORTO - MINARI. HISTORIA DE MI FAMILIA

6. Martin Luther King y el FBI: el género documental también se cuela en la lista con Martin Luther King y el FBI, producción que indaga en el operativo de vigilancia que el gobierno estadounidense impuso a Martin Luther King Jr. Samuel D. Pollard es el realizador. Puntuación en Rotten Tomatoes: 99%.

MLK/FBI - Official Trailer | HD | IFC Films

5. Mayor: el documental Mayor gira en torno a Musa Hadid, alcalde de la capital palestina de facto Ramala. Está dirigido por David Osit.

(Le puede interesar: Ralph Finnes y Harris Dickinson protagonizan “The King’s Man: La Primera Misión”)

Mayor (2020) | Trailer | Musa Hadid | Directed by David Osit

4. Slalom: el cuarto puesto lo ocupa Slalom, drama deportivo protagonizado por Noée Abita y Jérémie Rénier. La producción francesa está dirigida por Charlène Favier.

Al Límite (Slalom) - Trailer Oficial

3. Sin señas particulares: México se ha colado en la clasificación con Sin señas particulares. Este drama sobre inmigración está dirigido por Fernanda Valadez y protagonizado por Mercedes Hernández y David Illescas. Puntuación en Rotten Tomatoes: 100%

Sin Señas Particulares - Tráiler

2. Quo Vadis, Aida?: desde Bosnia y Herzegovina llega Quo Vadis, Aida?, cinta de Jasmila Zbanic. El drama bélico ambientado en la guerra de los Balcanes está encabezado por Jasna Djuricic.

QUO VADIS, AIDA? | Official UK Trailer [HD]

1. 76 Days: la mejor película según la crítica es 76 Days, documental estadounidense que indaga en el inicio de la pandemia de coronavirus en Wuhan (China). Hao Wu y Weixi Chen son los realizadores de la producción.