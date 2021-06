Estas son las películas y series que puede ver en Directv Go

Terror, crímenes, misterio son temas presentes en la programación de la plataforma para este mes. Mare of easttown, Sherlock Holmes, Euphoria y Secreto en la montaña son algunas de las novedades.

Directv Go organizó una parrilla con contenidos de series y películas para este mes de junio.

Series

Mare of easttown: Mare Sheehan, la detective de un pequeño pueblo de Pensilvania, lleva adelante la investigación de un asesinato local mientras su vida se desmorona en torno suyo. Con el papel protagónico de Kate Winslet.

Killing eve: Villanelle es una asesina psicópata, Eve tendrá la misión de atrapárla. Estas dos inteligentes mujeres se obsesionarán la una con la otra y se enfrentarán cara a cara en un juego épico de persecución.

The investigation: Copenhague, agosto de 2017. La policía recibe la denuncia de desaparición de una periodista sueca llamada Kim Wall. Lo último que se sabe de ella es que subió a bordo de un submarino casero con la intención de entrevistar a su constructor.

Películas

Sherlock Holmes: el ingenioso detective y su compañero, que se dedican a resolver crímenes, se enfrentan a un nuevo enemigo e intentan desenredar un plan mortal que podría destruir Inglaterra.

Sherlock Holmes: juego de sombras: el príncipe heredero al trono de Austria aparece muerto y las pruebas apuntan a un suicidio. Sin embargo, Sherlock Holmes cree que podría tratarse de un homicidio orquestado como parte de un plan diabólico.

Nueva York sin salida: un agente de Nueva York trata de capturar a dos asesinos de policías mientras, por primera vez en la historia, los veintiún puentes de Manhattan se cierran al tránsito para impedir que huyan. Durante la cacería, el agente empieza a dudar de todo.

Series

Euphoria: un grupo de estudiantes de secundaria navega entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad.

We are who we are: dos jóvenes que viven en una base militar estadounidense en Italia exploran su amistad, su primer amor y su identidad.

Looking: tres amigos exploran la diversión y las opciones casi ilimitadas disponibles para una nueva generación de hombres gay.

Películas

Secreto en la montaña: dos vaqueros se conocen mientras esperan ser contratados por el ranchero Joe Aguirre. Cuando su jefe los envía a cuidar ganado a la montaña Brokeback, entre ambos surge un sentimiento especial que deriva en una relación íntima.

Luz de luna: un joven de familia humilde que vive en Miami en la época en que los cárteles de la droga libran en la ciudad una auténtica batalla, tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Alegría, ira, éxtasis y dolor, todo lo conocerá y de todo aprenderá.

Tal para cual: Todd es un joven que teme a la soledad y, mientras intenta dejar atrás sus fantasmas, conoce a Rory, una joven con inseguridades, miedos y frustraciones.

Próximos imperdibles

Oslo: recrea las negociaciones en pos de los fundamentales Acuerdos de Paz de Oslo de la década de 1990 entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina. Protagonizada por Ruth Wilson y Andrew Scott, con la dirección de Bartlett Sher.