HBO presenta los destacados para ver en junio

Desde documentales, especiales hasta nuevas series llegan a la plataforma de ‘streaming’. El mes tiene programación cargada de programas de todos lo géneros para todo tipo de público.

HBO ofrece para junio una programación, que incluye desde documentales, nuevas series, películas que llegan a la plataforma y especiales.

Nuevos documentales

Revolution Rent: 16 de junio.

Nuevos especiales

Juan Luis Guerra 4.40 Entre mar y palmeras: 3 de junio.

I’ll be gone in the dark: 22 de junio.

Nuevas series

The shop: Uninterrupted T4: 4 de junio.

Betty T2: 18 de junio.

La muchacha que limpia: 20 de junio.

Películas estrenos

Tu me manques: 4 de junio. Estreno en HBO Mundi.

Jóvenes brujas: nueva hermandad: 5 de junio.

Como perros y gatos 3: ¡Patas unidas!: 11 de junio. Estreno en HBO Family.

Antebellum: 12 de junio.

Bromistas improvisados: 14 de junio. Estreno en HBO.

Lazos profundos: 18 de junio. Estreno en HBO Mundi.

¡SCOOBY!: 19 de junio.

El pequeño detective: Estreno 25 de junio en HBO Mundi.

La hora de tu muerte: 26 de junio.

Último episodio

Escravidao – Século XXI: 1 de junio. Estreno en HBO Mundi.