Este es el nuevo presentador de ‘Mañana Express’ que reemplazará a Mauricio Vélez

Luego de los rumores de que un par de presentadores de “Mañana Express” dejarían del programa matutino del Canal RCN, se confirmó su salida por parte del magazín, tras el anuncio de dos nuevos integrantes, quienes se incorporaron en días pasados. Entre los que salen está el reconocido presentador Mauricio Vélez, quien llevaba más de dos años en esta franja.

“Le damos la bienvenida a la navidad y con ella, le damos el recibimiento a dos compañeros que llegan al equipo: Carolina Araújo y Yener Bedoya. Como a ellos, les deseamos también a toda nuestra comunidad los mejores deseos y un abrazo gigante de parte de todo nuestro equipo”, expresó el programa en su cuenta de Instagram.

Es así como Bedoya, quien venía de presentar el noticiero de Red +, llega en reemplazo de Vélez a “Mañana Express”. Bedoya, junto con el reemplazo de Alejandra Serje, llegarán a hacerle compañía a Ana Karina Soto, Sandra Bohórquez, Sandra Vélez y Carlos Marín, los lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.

Así mismo, se anunció el ingreso de la presentadora cartagenera Carolina Araújo, en reemplazo de Alejandra Serje, quien había ingresado al magazín en agosto de este año. La nueva integrante del programa ya había estado otros en el canal como “Entretenimiento RCN” y “Techno RCN”. También había pasado por el Canal Capital y por emisoras como La Fm.

¿Quién es Yener Bedoya? Quien reemplazará a Mauricio Vélez

Yener Bedoya es presentador y músico bogotano. Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana y ha pasado por varios medios de comunicación. Estuvo como presentador informativo de Noticias RCN, Canal Capital, Red Más Noticias, de donde salió recientemente.

En su faceta musical ha sido desde director de “Clásicas de Amor”, un show musical radial, hasta intérprete de algunas canciones publicadas en plataformas musicales. También estudió música y canto en el conservatorio de la Universidad Nacional en 1991. “Cuando me preguntan qué es lo que más me gusta hacer, puedo sentirme orgulloso de decir que me dedico a ello, a hacer lo que me gusta. Hago periodismo y hago música”, aseguró en un artículo de Conexión Externado.