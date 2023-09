Estos son los nuevos temas en la cuarta y última temporada de Sex Education

Esta serie original de Netflix se ha caracterizado por tratar temas de la sexualidad de manera muy abierta. Foto: Netflix

Sex Education es una serie británica de comedia y drama producida por la plataforma de streaming Netflix. Estrenó su primera temporada en 2019 y desde entonces ha cautivado una audiencia de millones de personas en el mundo. La cuarta temporada será la última de la franquicia y actualmente en Colombia se encuentra en el octavo lugar de los contenidos más vistos de la plataforma.

En la primera temporada, la serie ya había abordado los problemas sexuales de algunos personajes, en la segunda el acoso sexual en el transporte público es otro de los temas de los que habla y en la tercera comenzó a dar luces sobre lo que se vería en la cuarta entrega.

La cuarta temporada promete seguir haciendo reír a la audiencia mientras retrata temas crudos a los que cualquier persona está expuesta. Los roles de género, lenguaje inclusivo y procesos de sanación después de un evento traumático.

Roles de Género

La nueva temporada trajo consigo nuevos personajes y estos le dan un aire fresco a los que ya toda la audiencia conoce. Ese es el caso de Román (interpretase por Felix Mufti) y Cal (interpretase por Dua Saleh).

Román es estudiante, quien se identifica como transmasculino, de Cavendish College (la nueva escuela) a la que asiste Otis (protagonista). Así, la serie quiere mostrar que contrario a otras contenidos audiovisuales, no se busca identificar como hombre o mujer a todos las personas que aparecen en pantalla.

Cal es un personaje no binario que ya se había visto en la tercera temporada. Durante esa entrega utilizaba camisas y trajes de corbata “over size”. Para esta cuarta temporada le ha mostrado a la audiencia que usa testosterona en gel y parece estar en un proceso, que la serie retrata para reivindicar a las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer.

Lenguaje Inclusivo

Este es un tema que la serie había tratado superficialmente en las temporadas anteriores. Sin embargo, en esta entrega final y con el cambio de escuela para los personajes principales, es un asunto que los guionistas quisieron explotar al máximo.

Aisha (interpretada por Alexandra James) es el nuevo personaje que le da la bienvenida a Otis y compañía al Cavendish College. La mujer afroamericana les da el tour por la escuela a los nuevos estudiantes. Nunca se refiere con el pronombre “ellos” o “ellas”, ya que es un grupo compuesto por hombres y mujeres y siempre se asegura de “invitarles” y “compartirles” sus conocimientos de astrología.

La serie se asegura de hacerle sentir a la audiencia que el lenguaje inclusivo no debería ser incómodo para quienes no se sienten identificados con él, puede pasar desapercibido y no sentirse forzado.

Procesos de Sanación

En la segunda temporada de Sex Education el personaje de Aimee (interpretada por Aimee Lou Wood) sufre un caso de acoso sexual en el transporte público. Mientras ella estaba de pie, un hombre a su espalda se masturbaba y terminó eyaculando sobre su pierna.

Aunque al principio esto parece no importarle a Aimee, con el tiempo ella se da cuenta de que es más común de lo que pensaba que esto le ocurra a otra mujeres y entra en un proceso de sanación que le impide tener relaciones sexuales con su novio. En esta cuarta temporada se puede ver que Aimee admite que debe sanar su herida por el acoso sufrido y encuentra en la pintura una manera de hacer catarsis.

Michael Groff (interpretado por Alistair Petrie) era el director de la secundaria Moordale. Era un hombre estricto y muy conservador. En la segunda temporada pierde su puesto y su esposa se divorcia de él. Esto desencadena una crisis personal que Michael se niega a tratar con ayuda terapéutica.

Sin embargo, en estos nuevos capítulos el señor Groff va a terapia psicológica, tiene un nuevo empleo como profesor suplente en Cavendish College y hasta escribe sus propias notas de sanación que le recuerdan que es valioso y está llevando un proceso largo y difícil. Algo con lo que los televidentes se pueden sentir identificados.

