Estos son los papeles que hizo Angus Cloud, reconocido por “Euphoria”

Angus Cloud nació el 10 de julio de 1998 en Oakland, California. Foto: CNN

Aunque aún no se conocen detalles de la muerte del actor Angus Cloud, conocido por la serie Euphoria, la familia expresó en un comunicado su tristeza y se refirió a los problemas de salud mental que afrontaba el joven artista. “Él había hecho pública su batalla contra la salud mental y esperamos que su fallecimiento sea un recordatorio para muchos otros de que no están solos y de que no deben luchar contra ello en silencio”, asegura un comunicado de sus parientes publicado por CNN.

El actor, además de ser reconocido por su papel de Fezco en la producción de HBO, dejó dos proyectos en curso. Uno es “Freaky Tales”, donde aparece al lado de Pedro Pascal y que sería lanzado en septiembre de este año. Así mismo, fue anunciado por Universal Pictures para interpretar el papel de un thriller de monstros, que sería lanzado en 2024, acompañado por actrices como Melissa Barrera y Alisha Weir.

Estos son los papeles de Angus Cloud en otros audiovisuales:

Euphoria 2019-2023

Sin duda la serie “Euphoria” de HBO, escrita por Sam Levinson, fue que la que lo llevó al reconocimiento. En ella, desempañaba el papel de dealer y mejor amigo de Rue (Zendaya), quien dejaba el dilema de si un criminal nace o las circunstancias lo hacen. El actor llegó al papel, según contó anteriormente en varias entrevistas, gracias a la directora de casting Jennifer Venditti, quien lo encontró en un restaurante de Manhattan y le propuso ir al casting de esta serie.

The Line - 2023

Esta película, donde Cloud interpreta a Robert DeWitt, es una comedia que fue estrenada recientemente en Estados Unidos y tiene que ver con un joven universitario que está dispuesto a disfrutar la vida sin consecuencias, sin embargo, luego se le convertirá en una pesadilla.

North Hollywood - 2021

Esta es una película estrenada en 2021, en que el estadounidense le da vida a Walker, un personaje secundario de la historia central que trata sobre niño que está en una disyuntiva entre seguir su sueño de ser skater o seguir el de su padre que lo quiere ver como profesional.

“Mamiii”, videoclip de Karol G y Becky G - 2022

El actor estadounidense participó en varios videoclips, entre ellos, el de las cantantes reguetoneras, que cuenta con más de 75 millones de reproducciones en YouTube, a más de 15 meses de ser lanzado. En la historia del clip, de cuatro minutos y medio, es el protagonista de una venganza por parte de su pareja que deja al descubierto su infidelidad.

