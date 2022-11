Estreno de “One Piece Film: Red” en Colombia: curiosidades y datos de la película

Los personajes más queridos del "One Piece" también son imagen de campañas publicitarias, productos y actividades recreativas y culturales en Japón. Foto: Twitter@Eiichiro-Staff

En Colombia, la película “One Piece Film: Red” será estrenada el 3 de noviembre en Cine Colombia, Cinemark, Procinal, Cinepolis e IMAX en la mayoría de sus salas. La temática de esta película es un poco más tranquila que en el anime y el manga, pues no es canónica, es decir, sale de la trama que se puede ver en el manga.

La historia se centrará en Uta, una idol querida en todo el mundo con una voz indescriptible. Mientras todos sus seguidores piratas, marines y el gobierno mundial estarán en su concierto en vivo, la tripulación de Luffy, los sombreros de paja disfrutarán la actuación. Esta historia tiene un giro de trama al descubrir que Uta es hija del pirata conocido como Shanks, muy cercano a Luffy.

¿Qué es “One Piece”?

Desde 1997 se publica el manga de este anime homónimo, “One Piece”, con el que lleva 25 años de historia. Fanáticos en todo el mundo han sido cautivados por sus historias y sus personajes.

Con más de 516 millones de copias vendidas en el mundo, un Record Guinness por ser el manga con mayor cantidad de copias vendidas por un mismo autor, ocupar el primer puesto en el Ranking 100 de los mejores mangas de la historia, realizada por TV Asahi, 1059 capítulos televisivos con doblajes idiomáticos a nivel global One Piece es una de las series de animación japonesa más queridas en todo el mundo.

Eiichiro Oda es la persona detrás de este famoso manga y anime. Con una riqueza narrativa, personajes entrañables e historias emotivas ha logrado posicionar su obra a nivel mundial.

Su historia principal se centra en Monkey D. Luffy, un joven pirata de 17 años que, en medio de su travesía para convertirse en el rey de los piratas, va conociendo personas increíbles por todo el mundo, consiguiendo una tripulación fraternal, conocidos como “Nakamas”, y aliados en esta dura aventura.

En el mundo de “One Piece”, el planeta está lleno de islas, criaturas fantasiosas, poderes y elementos mágicos que ayudan o complican la historia de los personajes principales. Ante estas condiciones geográficas, hay un interés genuino por convertirse en piratas y tener una tripulación de renombre, por eso mismo hay una fuerza del orden, conocida como La Marina, quienes persiguen a estos piratas. En este punto se nota la dinámica narrativa de esta historia.

En los primeros capítulos se expone que, si bien los piratas son personas despreciables, ladrones, embusteras y asesinos, quienes deben evitar estos actos, La Marina, son exactamente iguales: embusteros, despreciables, ladrones y asesinos que, por el poder que tienen en todas las islas, se aprovechan de eso.

(Puede leer: “Mujeres pioneras”, una serie de RTVC en homenaje a mujeres que hacen historia)

La política es un tema que está presente en toda la serie, desde injusticias provocadas por el gobierno mundial para criminalizar a los piratas, hasta hechos de corrupción que afectan directamente a los habitantes de estas islas. La serie deja de lado el concepto del pirata malo y La Mariana/gobierno, bueno y pone la perspectiva de los grises, así que ya no hay lucha entre piratas y marina, sino entre el poder contra la libertad.

El protagonista y su tripulación, siendo piratas, deben hacerse cada vez más fuertes, física, mental, emocional e intelectualmente, para poder derrotar a todo el mal que amenaza con desestabilizar al mundo, no al gobierno, sino a sus ciudadanos.

Lo cautivador del anime, no es el hecho de las peleas, sino que es un juego de poder. No se centra en las habilidades que adquieren los personajes principales, sino el símbolo detrás de ellos, que, para esta serie, es el símbolo de una revolución, de una voluntad colectiva de los menos desfavorecidos contra los opresores.

Por lo general en las historias heroicas donde está la dinámica narrativa del concepto del bien contra el concepto del mal, el héroe, la heroína o los héroes se enfrentan y buscan el bienestar de todo el mundo, como una comunidad globalizada, pero en esta historia el mundo es el mal y los héroes y heroínas buscan la reivindicación de ciertos colectivos, comunidades e identidades minoritarias frente al juego de opresión.

Luffy is breaking through in this amazing #OnePiece 3D billboard in Times Square! 👊🏴‍☠️#OnePieceFilmRed opens this 11/4 in theaters only! pic.twitter.com/yxgWbnjz9S — Straw Hat 🏴‍☠️ Toei Animation | #OP_FilmRed 11/4 (@ToeiAnimation) October 21, 2022

Temas como la transfobia, el racismo, la esclavitud, el genocidio, las diferencias de clases sociales, la xenofobia, la homofobia, el machismo, las actitudes misándricas, la censura, la religión, la política y muchos más son manejados, por el autor de esta obra, de forma coherente y natural con el curso de la trama principal: Convertirse en el rey de los piratas y descubrir el gran tesoro “One Piece”.

La forma en la que dichas temáticas se abarcan en esta serie, para muchos, ha sido la mejor, pues nunca se le ha acusado, como en recientes películas y series, de “incursión forzada”, polémicas o descontentos colectivistas de minorías y mayorías sociales. Desde los primeros capítulos nos muestran personajes trans, abiertamente gay, marginados por su raza y esclavizados por la ignorancia del poder. Incluso, estos personajes no son solamente extras o alivios cómicos, tienen relevancia y protagonismo, no son una excusa narrativa para la trama, no son personaje de relleno.

(Puede leer: Este es el millonario premio que se llevó Chencho, ganador de “La Voz Senior”)

A lo largo de toda la historia, Luffy y sus compañeros, van viajando de isla en isla, conociendo distintas realidades, en algunas ocasiones positivas y otras negativas. Islas de esclavos, civilizaciones condenadas por su raza y corrupción son las temáticas más delicadas que se pueden ver, acompañados de personajes secundarios, antagonistas, villanos y personajes recurrentes que tienen un cierto aire e inspiración a personajes reales, de la historia humana.

Está claro que parte de esas historias y personajes están inspirados en hechos reales y es ahí donde el espectador se puede dar cuenta de la crítica tan completa y compleja que existe en el mundo de One Piece con respeto al mundo real.

No es solo una lucha del poder por el poder de un gobierno, pues en varias ocasiones, la historia del anime se pone del lado de los oprimidos, ya sea que el opresor sea un Marino, un gobernante corrupto o incluso otro pirata, pues para Luffy y su tripulación la libertad vale más que una categorización como “bueno” o “malo”.

This day in 1999, #OnePiece made it's original premiere! Today, let's celebrate 23 years of this incredible adventure! 🏴‍☠️



Share your love about the series below! pic.twitter.com/xsYYMw2tBl — Straw Hat 🏴‍☠️ Toei Animation | #OP_FilmRed 11/4 (@ToeiAnimation) October 20, 2022

Todas esas dinámicas se ven constantemente tanto en el manga, como en el anime y no solo estas grandes complejidades de lucha. A lo largo de la serie también se tratan temas como el suicidio, la perdida de alguien querido, el amor, la amistad, la masculinidad no invasiva y la resignificación de la misma, la esperanza, la falta de figuras paternas, la paz y la libertad de la sociedad no a expensas de la opresión del individuo.

(Puede leer: “La descarga”, un templo dedicado a la música)

“Pensaba que no me atrevía a desearlo, nadie me había dejado desearlo. Si de verdad puedo decir mi deseo de una vez... Quiero... ¡Quiero vivir!, ¡llévenme al mar con ustedes!”, es una de las célebres frases de esta serie que enamora a todos sus espectadores en el mundo y que con ella han podido encontrar fuerzas para no acabar con su vida.

El sacrificio altruista, la familia que se tiene por la vida, la empatía, la legitimidad moral y el trabajo conjunto social son las características que Luffy, y su tripulación: Nami, Zoro, Usopp, Franky, Sanji, Robbin, Brook, Chopper, Jinbe y muchos más personajes, tienen y demuestran a lo largo de esta gran aventura para encontrar en One Piece, y es lo más destacable de esta serie.