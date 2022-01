“Euphoria” regresa con una segunda temporada “más complicada” para sus personajes

Zendaya se mete de nuevo en la piel de Rue Bennett, una joven adicta a las drogas que lucha por encontrar su lugar en el mundo, una interpretación que le valió el premio Emmy.

HBO Max estrenó los nuevos capítulos de la esperada segunda temporada de “Euphoria” que arrancó este lunes 10 de enero. Creada y escrita por Sam Levinson, “Euphoria” está basada en la serie israelí del mismo nombre, creada por Ron Leshem y Daphna Levin.

El actor australiano Jacob Elordi retoma el papel de Nate Jacobs, un joven atleta cuyos problemas de agresividad esconden sus inseguridades sexuales. En esta segunda temporada, Nate muestra un lado más oscuro. “El personaje de Nate es muy gratificante, es increíble. Hay mucho por descubrir y hay mucho que intentar entender y tratar de representar en la pantalla. Honestamente, interpretarlo es un placer todo el tiempo”, manifestó Jacob en un encuentro virtual con varios medios.

El intérprete reconoce que prepararse mentalmente para interpretar a Nate en la segunda temporada supuso todo un reto. “Las cualidades físicas eran las mismas que en la primera temporada, solo tuve que recordar la manera de caminar y cosas así. Pero ahora mi personaje pasa por situaciones más complicadas y duras, así que hay que prepararse mentalmente y sumergirse en ello”, afirma Elordi.

El actor Eric Dane, quien da vida a Cal Jacobs en la serie, asegura por su parte que también fue difícil prepararse tanto físicamente como mentalmente a la hora de interpretar al padre de Nate, un hombre que oculta muchos secretos a su familia. “Obviamente hay mucha preparación mental, pero también física. Cal se controlaba mucho en la primera temporada, contenía sus emociones. Y en esta temporada, se desmorona. Así que está mucho más relajado físicamente, es mucho más abierto”, cuenta Eric.

La segunda temporada de la ficción desentraña el pasado de Cal Jacobs, una historia de angustia y arrepentimiento con la que Dane se siente identificado de alguna manera. “Creo que todas las personas de mi edad comprenden bastante bien el dolor y el arrepentimiento. Ha habido muchos momentos en mi vida en los que me podría basar para interpretar este personaje. No solo viene con la edad y la experiencia, afortunadamente y desafortunadamente”, reconoce el actor.

Sexo, drogas y... Más droga

En la nueva temporada de “Euphoria”, la actriz Zendaya se mete de nuevo en la piel de Rue Bennett, una joven adicta a las drogas que lucha por encontrar su lugar en el mundo, una interpretación que le valió el premio Emmy. Ahora, en medio de las vidas entrelazadas en el pueblo de East Highland, Rue, de 17 años, debe encontrar la esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción.

“Euphoria” generó una gran polémica tras su estreno en 2019, debido a las escenas de sexo y violencia, los desnudos gráficos y el uso de drogas entre adolescentes. Pues bien, la serie regresa con más sexo y más drogas. Y si hay un traficante de drogas por excelencia en este drama juvenil, ese es sin duda alguna Fez O’Neill, papel interpretado por Angus Cloud.

Cabe destacar que Angus Cloud no había actuado jamás antes de participar en Euphoria. “Todo era completamente nuevo para mí, no tenía idea de lo que estaba haciendo. No tenía experiencia ni asistí a clases de interpretación. Así que, literalmente, trataba de recordar los diálogos e intentaba actuar de la manera en que esa persona actuaría en cada situación. Solo imaginaba que era real”, explica el joven

En esta segunda temporada de la serie, el espectador descubrirá el papel tan importante que jugó la abuela de Fez O’Neill en la vida de este traficante de drogas tan sensible ante los problemas de Rue. “Creo que su abuela fue una parte muy importante en su vida porque ella le introdujo en este mundo de vender drogas a una edad muy temprana, y eso es todo lo que sabía hacer. Finalmente, él se hace cargo del negocio familiar siendo todavía muy joven, por lo que solo sabe cuidar de la abuela haciendo lo que ella le enseñó a hacer. Definitivamente, ella es alguien clave en todo lo que Fez hace”, cuenta Angus.

Los actores Hunter Schafer, Maude Apatow, Austin Abrams, Nika King, Sydney Sweeney, Algee Smith, Alexa Demie, Storm Reid y Barbie Ferreira completan el reparto de “Euphoria”.