Ganador de “Survivor” revela en qué se gastará premio de $500 millones

Juan Del Mar inició su vida actoral con las producciones, ‘Piloto’, ‘Sofía Dame Tiempo’ y ‘La Noche de Luciana’. Actualmente, tiene un restaurante con su mismo nombre y alquila una isla privada para que personas puedan alquilar cabañas. Foto: Canal RCN

El programa concursó de RCN, “Survivor: La Isla de los Famosos”, dio como ganador a empresario Juan Del Mar, competidor que junto al comediante Camilo Pardo y al actor Eco Pérez, llegaron a la final del show televisivo, esto por medio de la decisión contundente de los jueces Leo Cocinero, Lina Real, Tania Valencia, Federico Rivera, Catalina Londoño, Eléider Álvarez y Juan Palau. Resultado de este concurso, Del Mar recibió como premio la cantidad de $500 millones.

Tuvo que pasar 15 años para que Del Mar volviera a los concursos televisivos y por medio de la experiencia obtenida en estos años, pudiera sobresalir de sus compañeros rivales, “Estoy absolutamente feliz al ver cómo este resultado se materializa después de tanto esfuerzo”, afirmó.

Luego de darse cuenta de su victoria, y del jugoso premio, reveló los planes que tenía con el dinero en una entrevista con RCN. “Como pueden ver y saber, no soy un padre joven, así que quiero destinar parte de este dinero para garantizar la educación de mis dos hijas. Quiero que crezcan con la tranquilidad de saber que tendrán acceso a una universidad donde podrán adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida”, explicó Del Mar.

Por otro lado, el empresario manifestó la intención de ayudar a las Islas del Rosario, “Es un lugar donde crecí. Allí, las personas a menudo son ignoradas y sería hermoso que pudieran disfrutar de una vida digna en su vejez”, explicó.

Finalmente, Juan Del Mar dio una reflexión sobre su victoria, el amor y los cambios abruptos en los concursos. “La verdad es que no me lo esperaba, ya que ‘El Mago’ había realizado un juego excepcional. Sin embargo, era importante llegar al final de una manera hermosa, con amor, porque el amor protege, es poderoso, y son cosas que la gente no sabe... el amor se manifiesta a través de la amabilidad, el respeto, una sonrisa, un abrazo... y lo que hice fue transmitir amor a través de la comida”, recalcó Del Mar.

