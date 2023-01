George Michael: en qué va su ‘biopic’ y cuál es la opinión de sus herederos

George Michael falleció a los 53 años debido a una enfermedad cardíaca relacionada con un hígado graso. Foto: Agencia Bangshowbiz

Los ‘biopics’ sobre difuntas estrellas de la música se han convertido en un auténtico filón para la industria cinematográfica y se dividen en dos categorías: los que cuentan con el apoyo de la familia, como “Bohemian Rhapsody” y “Elvis”, y los que salen adelante en contra de los deseos de los herederos, como fue el caso de la denostada cinta “Stardust” sobre David Bowie.

Los últimos rumores, de los que hace eco el periódico Mail on Sunday, apuntan a que se está preparando una película con un presupuesto de 100 millones de dólares para llevar la vida de George Michael a la gran pantalla. El líder de Wham! falleció a la edad de 53 años debido a una enfermedad cardíaca relacionada con un hígado graso.

Su cuerpo fue encontrado en su mansión del norte de Londres el día de Navidad de 2016 y provocó una conmoción entre sus fans, que se acercaron hasta el lugar de los hechos para dejar flores y velas que acabaron bloqueando la calle, hasta el punto de que se designó un lugar especial para que pudieran colocarlos sin molestar a los vecinos que aún sigue existiendo.

La popularidad de George Michael y su vida repleta de polémicas, incluido un escándalo por abordar a un policía de incógnito en un baño público para solicitar servicios sexuales, garantizan un éxito de taquilla absoluto a través de la clásica historia de salto a la fama y excesos, seguido de un descenso a los infiernos y una eventual redención.

Esa es la estructura del filme sobre Freddy Mercury, que fue un éxito de crítica y público y se llevó cuatro Óscar, pero los encargados de controlar el legado de Georgios Panayiotou -como se llamaba el músico- no están por la labor de cooperar.

”En nombre de la familia de George y del grupo George Michael Entertainment, queremos dejar claro que no hay nada de cierto en esta historia, no sabemos nada de este proyecto y no lo apoyaremos de ninguna manera”, han asegurado por medio de un comunicado este lunes.

La cuestión es que parece que su visto bueno no importa. Todo apunta a que la producción ya cuenta incluso con un protagonista: Theo James, al actor de “The White Lotus” y “Sanditon”, que ha expresado en el pasado su interés por el personaje recalcando que ambos comparten sus raíces griegas.