Gobierno ruso prohíbe la proyección de la película iraní “Holy Spider”, ¿por qué?

El Ministerio de Cultura de Rusia emitió una carta en la que declaró que se prohíbe la proyección de la película iraní “Holy Spider”, que fue estrenada hace cinco días en este país, según informó la empresa distribuidora.

De acuerdo con el periódico digital Meduza, en dicho documento el Ministerio le explica a la compañía distribuidora Exponenta Film, que esta determinación se da porque el filme contiene materiales e información cuya difusión está prohibida por la legislación rusa. Sin embargo, para algunas personas de la industria esta medida tiene que ver con los crecientes lazos militares económicos entre el país europeo e Irán, dos naciones que han sido criticadas por la comunidad internacional.

El presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene una excelente relación con el régimen iraní, que coopera con el Kremlin en Siria y, según Kiev y Occidente, suministra armamento y drones a Moscú para su campaña militar en Ucrania.

“Al prohibir Holy Spider, el gobierno ruso está devolviendo favores a su aliada República Islámica, que ha estado armando al ejército ruso para matar a civiles inocentes en Ucrania”, dijo Ali Abbasi, director de la película, a Deadline.

Asimismo, Abbasi manifestó que esta prohibición es, para él, un cumplido. “No sé qué tipo de ley prohíbe Holy Spider en Rusia, pero a juzgar por la forma en que se trata a la prensa independiente y a los disidentes allí, seguramente se siente como un cumplido para nosotros que los sirvientes de Putin nos prohíban”, dijo al medio ya citado.

Cabe mencionar que, “Holy Spider”, estrenada el 11 de mayo en Rusia, había recaudado 1,5 millones de rublos (menos de 20.000 dólares) en su primer fin de semana, según informa el Boletín del Distribuidor.

¿De qué trata la película ‘Holy Spider’ prohibida en Rusia?

La película, un thriller dirigido por el danés de origen iraní Ali Abbasi, refleja la terrible impunidad de la violencia contra las mujeres en Irán.

Basada en un caso real, Abbasi aún vivía en Irán en el año 2000, cuando Saeed Hanaei, un hombre muy religioso y respetado padre de familia se dedicaba a matar prostitutas en la ciudad de Mashad. Llegó a asesinar a 16 mujeres antes de ser atrapado y juzgado.

Las autoridades iraníes consideraron un insulto de carácter político la concesión del premio a mejor actriz del Festival de Cannes a Amir Ebrahami, protagonista de “Holy Spider”, quien desde entonces asegura haber recibido numerosas amenazas de muerte.

De igual manera, Sol Blondy, productora de One Two Films, comentó que no es la primera vez que “Holy Spider” enfrenta problemas, pues contó que en Turquía se impidió rodar la película, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país consultará la posición de Irán frente a la producción, que tuvo que trasladarse a Jordania.