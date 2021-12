HBO Max presenta primer adelanto de “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”

La serie está basada en el libro de Jeff Pearlman "Showtime: Magic, Kareem, Riley y la dinastía de los Lakers de Los Ángeles de los años 80¨. Foto: Cortesía

¡Atentos fanáticos del baloncesto! La nueva serie dramática de HBO, “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” se estrenará en marzo de 2022 y presentará la historia de la vida profesional y personal de los Lakers de Los Ángeles de los años 80, un equipo que definió una época tanto dentro como fuera de la cancha, y que logró formar una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte. La serie tendrán diez episodios que podrán ser disfrutados en HBO y en HBO Max.

La serie revelará todos los detalles jamás contados de la vida profesional y personal de los Lakers de aquella época, con un foco dramático. Está basada en el libro de Jeff Pearlman “Showtime: Magic, Kareem, Riley y la dinastía de los Lakers de Los Ángeles de los años 80¨.

Winning time: The rise of the Lakers dinasty | Teaser | HBO Max

El reparto de esta producción está conformado por: John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young con Rob Morgan y Sally Field.

Adicionalmente, la serie contó con un equipo de producción conformado por: Adam McKay, director y productor ejecutivo; Max Borenstein, showrunner, productor ejecutivo, guionista y cocreador; Kevin Messick, productor ejecutivo; Jim Hecht, co-escritor de la historia/productor ejecutivo/co-creador; Jason Shuman, productor ejecutivo; Scott Stephens, productor ejecutivo; Rodney Barnes, productor ejecutivo.