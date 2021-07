“Infinite” la nueva película de Mark Wahlberg se estrenará en Latinoamérica

Inmediatamente después de su debut en EE. UU., Paramount+ el servicio premium de streaming por suscripción de ViacomCBS anunció que la película “Infinite” de Paramount Pictures estará disponible en la plataforma para Canadá, América Latina, países nórdicos y Australia el 11 de agosto. Actualmente, “Infinite” es el film más visto hasta la fecha de la plataforma en EE. UU.

Protagonizada por Mark Wahlberg, “Infinite” es una película tanto de acción como de ciencia ficción, que profundiza en el concepto de la reencarnación a través de imágenes y personajes matizados que deberán usar recuerdos y habilidades de vidas pasadas para asegurar el futuro. Junto a Wahlberg, está protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas,Rupert Friend, Liz Carr, con Toby Jones y Dylan O’Brien.

(Le recomendamos: Cuatro historias imperdibles para estas vacaciones)

Infinite (2021) - Tráiler Subtitulado en Español

“Con el debut internacional en Paramount+ en Australia, Canadá, los países nórdicos y América Latina, estamos sentando las bases para que el contenido premium se lance globalmente en todos los lugares donde tenemos disponible nuestro servicio de streaming premium Paramount+. Y recién estamos comenzando”, dijo Kelly Day, presidente de Streaming y directora de operaciones de ViacomCBS Networks International.

Basada en el libro The Reincarnationist Papers, de D. Eric Maikranz, “Infinite” está dirigida por Antoine Fuqua, con una historia cinematográfica de Todd Stein, guión de Ian Shorr y producida por Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Mark Huffam, John Zaozirny, basada en el libro The Reincarnationist Papers, de D. Eric Maikranz, de D. Eric Maikranz. Mark Wahlberg y Stephen Levinson. Los productores ejecutivos son Antoine Fuqua, Rafi Crohn, Brian Oliver, Bradley J. Fischer y Valerii An.

(Le puede interesar: “The Beatles: Get Back”, el documental de Disney+ con material inédito de la banda)

Paramount+ está actualmente disponible en Canadá, América Latina, los países nórdicos y los EE. UU., y se lanzará en Australia el próximo 11 de agosto.