James Gunn confirma “Elsewords”, las nuevas películas independientes fuera de DC

James Gunn continúa dando forma al nuevo Universo DC. De la mano de Peter Safran como nuevos presidentes del estudio, ambos están trabajando desde hace semanas en proyectos con los que insuflar aire fresco a la franquicia. Ahora, Gunn ha confirmado que están desarrollando nuevas películas independientes nacidas del sello editorial Elseworlds.

Estos cómics narran historias alternativas sobre los principales personajes de DC sin necesidad de estar situadas en la continuidad original. En el cine, pese a no llevar ese nombre, DC ya ha explorado con éxito esta vía con las películas de Joker y The Batman. Gunn ha dado a conocer que estas no serán las únicas.

A través de Twitter, un usuario le preguntó al cineasta y directivo por la posibilidad de ver películas de Elseworlds ambientadas fuera del DCU. En una escueta pero clarificadora respuesta, Gunn contestó positivamente. “Está ocurriendo activamente”, replicó.

Por el momento no se han querido dar más detalles acerca de las historias que desde DC Studios se está pensando abordar. Una de las peculiaridades de Elseworlds es que el único punto en común con la línea narrativa principal es que los personajes sean los mismos, todo lo demás puede ser diferente. Algo que en las viñetas ha funcionado particularmente bien con Superman, Wonder Woman y Batman.

Entre las publicaciones más reconocidas y aclamadas de Elseworlds están La llegada del Reino (Kingdom Come), Superman: Hijo rojo (Superman: Red son) o Gotham: Luz de gas (Gotham by Gaslight). En todas ellas se presentan tramas paralelas en las que los héroes de DC viven aventuras independientes y muy distintas a lo que se vería en el canon.

En realidad tampoco se sabe si Gunn y Safran tienen pensado adaptar alguna de ellas o si, por el contrario, buscarán nuevos enfoques propios. En el pasado, eso sí, Gunn ha dejado entrever en más de una ocasión que La llegada del Reino es una de las historias que más le interesan, por lo que podría ser una de las grandes candidatas.