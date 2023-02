Jane Fonda confesó que se siente preocupada por el remake de “Barbarella”

Sydney Sweeney fue la elegida para interpretar a Barbarella en el remake. Foto: El Espectador

La actriz de 85 años Jane Fonda reveló que le preocupa la nueva versión de “Barbarella”, cuya película original fue protagonizada por ella y se estrenó en 1968. Esta primera adaptación se convirtió en un clásico de culto de la ciencia ficción y que tuvo a la artista como el símbolo sexual de la época.

Originalmente el personaje fue creado para el cómic francés del mismo nombre y realizado por Jean-Claude Forest. En octubre de 2022, se confirmó que la actriz Sydney Sweeney, conocida por su participación en la serie de HBO “Euphoria”, será la nueva Barbarella. El filme vendría de la mano de Sony Pictures y Sweeney será también productora ejecutiva del proyecto.

Recientemente, Jane Fonda dijo que estaba preocupada por la realización del remake . En una entrevista para el medio estadounidense The Hollywood Reporter, Fonda afirmó que “trato de no pensar en ello. Porque me preocupa lo que va a ser”. También agregó que durante la realización del filme original le sugirió al productor Dino De Laurentiis una idea que él no quiso escuchar y asegura ”podría haber sido una película verdaderamente feminista”.

Esta película parece que será la materialización de una idea de hace tiempo, pues la historia del personaje fue pensada para continuar en el cine y la televisión en varias ocasiones. Se creyó primero en una secuela de la película protagonizada por Fonda, pero que nunca se hizo.

Asimismo, otros proyectos fueron alguna vez puestos sobre la mesa y avanzaron en su producción. Primero una adaptación dirigida por Robert Rodriguez y protagonizada por Rose McGowan, pero por motivos presupuestales fue cancelada. Luego una serie de televisión a cargo de Nicolas Winding Refn y que se hubiera ubicado en Asia, pero que tampoco prosperó porque el director decidió hacer “The Neon Demon”.

¿Cuándo se estrena la nueva versión de “Barbarella”?

La nueva versión de “Barbarella” se encuentra en desarrollo, no han salido a la luz más detalles sobre la producción. Por otro lado, se conoció que la actriz Sydney Sweeney continuará trabajando con Sony Pictures, esta vez en una comedia romántica junto con Glen Powell, y que será dirigida por Will Gluck.

