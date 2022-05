Jason Momoa defendió a Amber Heard para seguir en “Aquaman 2″

Jason Momoa y Amber Heard en una escena de la primera entrega de "Aquaman". Foto: Cortesía: Warner Bros

La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp ha dado pie a una petición para que la actriz sea despedida de Aquaman and The Lost Kingdom. Sin embargo, la intérprete volverá a dar vida a Mera, una decisión que ha contado con el apoyo de Jason Momoa.

Tal como recoge The Daily Mail, la experta en la industria del entretenimiento Kathryn Arnold testificó en el juicio entre Depp y Heard. Según Arnold, en el primer borrador de Aquaman and The Lost Kingdom Mera tenía “un fuerte arco romántico durante toda la película y algunas secuencias de acción geniales”. Heard entrenó cinco horas al día durante varios meses pero, cuando llegó al set, un diseñador de vestuario le dijo que su papel había sido “reducido”.

Aquaman - Official Trailer 1 - Now Playing In Theaters

Heard no perdió el papel únicamente porque Jason Momoa y el director de la película, James Wan, “se comprometieron con ella” y se mostraron “inflexibles respecto al hecho de que ella estaría en la película”, afirmó Arnold.

En el juicio también se desveló que Momoa pasó de cobrar tres millones de dólares en la primera cinta a 15 millones en la segunda. Sin embargo, Heard no pudo renegociar y en ambos proyectos cobró dos millones de dólares. “Según Arnold, Heard debería haber podido renegociar su sueldo hasta seis millones”, dice The Daily Mail.

La experta también aseguró que las pérdidas económicas de Heard a raíz de la batalla judicial habrían sido de entre 45 y 50 millones de dólares. “Johnny Depp está provocando su propia muerte al presentar estas demandas y continuar avivando la llama de la publicidad negativa en torno a ambos”, declaró.