Jennifer Hudson encarna los demonios de Aretha Franklin en “Respect”

Aretha Franklin eligió años atrás a Jennifer Hudson para interpretarla en su película biográfica “Respect” por considerarla la opción natural: además de una voz sensacional, ambas compartían tragedias personales.

La producción retrata la vida de la “Reina del Soul”, fallecida en 2018. Su infancia sacudida por la muerte de su madre cuando ella tenía nueve años y su embarazo apenas tres años después. Muestra también su lucha contra un padre controlador, un marido violento y su adicción al alcohol.

(Le recomendamos: “Cruel Summer”, un “thriller” nostálgico)

Hudson, que se hizo famosa en el programa “American Idol” a los 25 años, lidió con una pesadilla propia cuando su madre, su hermano y su sobrino fueron asesinados por el exmarido de su hermana en 2008.

“Necesitaba estar en un lugar específico y haber pasado por lo que pasé en mi vida para poder interpretarla”, dijo Hudson durante una proyección en Los Ángeles, antes del estreno de la película este viernes.

“Por lo menos así es como me siento actualmente”, agregó.

La joven actriz no había enfrentado su tragedia personal cuando encontró por primera vez a Franklin para discutir el incipiente proyecto hace 15 años.

(Le puede interesar: ¿Cuánto paga Marvel Studios a los autores de cómics por utilizar sus historias?)

Después de esa primera reunión, le tomó ocho años a Franklin - que había considerado otras actrices como Halle Berry - llamar a Hudson para darle el papel.

“Interpretar a la ‘Dama del Soul’ no es algo a lo que te acostumbras. Yo me lo tomo poco a poco”, sostuvo Hudson, quien no esconde su admiración por la cantante.

Su elección para el rol protagónico se probó un éxito: su destacada actuación ya ha sido reconocida con premios, a pesar de que la película en sí ha recibido críticas moderadas.