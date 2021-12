Jessica Henwick y su invitación a abrir la mente con “The Matrix Resurrections”

Jessica Henwick asegura que para su interpretación en “The Matrix Resurrections” tuvo que ponerse en forma durante varios meses. Foto: Cortesía: Warner Bros

¿Qué significó para su carrera artística hacer parte de “The Matrix Resurrections”?

Quiero decir… es gracioso porque no creo que lo haya procesado nunca. No puedo decir si ha sido algo consciente, que he cambiado mi filosofía lejos del tipo de felicidad orientada a resultados, pero es genial. Siempre me veo a mí misma como una actriz en acción y aquí sí que estoy en acción. Estoy muy emocionada, pero tal vez estoy esperando otros grandes momentos o algo así similar a lo que ha sucedido en los estrenos de la película. Creo que, a pesar de haberla visto en pantalla gigante, todavía no lo proceso.

¿Cómo recibe la invitación para participar en una entrega de ciencia ficción que tanta gente ha esperado durante años?

Recibí un correo electrónico, creo que fue una semana antes de mi cumpleaños, en agosto, y estaba de excursión. Estuve en una caminata muy, muy larga durante todo el mes, así que no había revisado mis correos electrónicos y encendí mi teléfono solo para decirles a todos que: “estoy bien, estoy viva”. Y vi este mensaje y lo rechacé, porque no podía grabar una cinta. Estaba en medio de la nada en España en el desierto. Terminé mi caminata y llegué a casa en septiembre, y pensé que se había ido. Y luego recibí otro mensaje de mi agente diciendo que todavía no habían encontrado a nadie y que Lana (Wachowski) quería grabar conmigo. Así que hice una autograbación y realmente no pensé mucho en ella. Tiempo después la propia productora, directora y guionista me llamó a preguntarme si quería hacer parte de su película y yo no me negué.

Ya que menciona a Lana Wachowski, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con esta directora?

Ella vive y respira Matrix. Es increíble. Ella ha estado viviendo en este mundo desde... quiero decir, la primera película salió en 1999 y creo que a las Wachowski se les había ocurrido la idea otros 10 años atrás. Conoce el mundo mejor que nadie. Ella es muy precisa. Recuerdo que cuando estábamos haciendo la prueba de pantalla para el vestuario y el peinado, entraba y decía: “No, vuelve. Vuelve. No, eso no. Más oscuro. Ve más claro. Más corto”. Y simplemente cortando y cambiando hasta que encontró en mí la apariencia que estaba buscando. Ella es muy precisa.

Su personaje tiene una relación muy estrecha con Thomas Anderson / Neo. ¿Cómo describiría este vínculo?

He estado describiendo a Bugs como una especie de verdadera creyente en Neo y la leyenda de Matrix. Matrix es algo de lo que Bugs es consciente y la gente es consciente, y se ha convertido en su propia historia. Y en el mundo de las noticias falsas, la gente casi dice: “¿Es realmente cierto que este hombre existió e hizo estas cosas?”. Sin embargo, ella es una creyente y está bastante convencido de que Neo está vivo y se dedica a encontrarlo.

¿Qué tal el trabajo con Keanu Reeves?

Increíble. Es tan encantador. Es un hombre tímido y tranquilo, un alma muy gentil. Trabajar con él es más o menos lo que esperas: tiene una reputación de ser encantador, y realmente lo es. Tuvimos conversaciones muy profundas. Nos sentábamos uno al lado del otro en el set y lo recuerdo diciendo: “¿Qué crees que hay en el fondo del océano?”. Y hablábamos de historia, arte y política, de todo.

Además de todos los elementos increíbles de la historia, esta es una película de acción. ¿Qué hizo para prepararse para esas intensas escenas de lucha?

Tenía que volver a ponerme en forma, honestamente. Estaba completamente fuera de forma. Siempre digo: “Oh, realmente desearía haberme mantenido en forma. Voy a estar en forma esta vez cuando termine la película o cuando termine esta serie de televisión”. Y luego corté hasta el final y dije: “Nunca volveré al gimnasio”. Recuerdo que cuando terminé de grabar Matrix, pensé: “el próximo trabajo que haga quiero estar en una silla durante toda la película, puliendo algunos cubiertos. No quiero correr. Ni siquiera quiero caminar. Quiero estar sentada en cada escena”.

¿Qué espera que experimente el público cuando esté sentado en la oscuridad viendo “The Matrix Resurrections”?

Quiero que tengan el mismo toque de nostalgia que tuve yo. Es alucinante, es un verdadero viaje al pasado. Cada vez que Keanu y Carrie-Anne aparecen juntos en la pantalla es alucinante. Espero que a los fans les guste la nostalgia, pero también quiero que encuentren algo nuevo. Como la primera película, seguro que es complicada, así que lo mejor es que estés listo para abrir tu mente.