Jinx, la campeona de “League of legends”, llega a Fortnite

Jinx, una popular campeona de League of Legends y protagonista de “Arcane”, serie animada que se estrenará próximamente, se une al mundo de Fortnite.

Esta colaboración entre League of Legends y Fortnite marca la primera aparición de un campeón de “League of Legends” en un juego que no es de Riot. La novedad no es solo en el juego, ya que también estarán disponibles en la tienda de objetos de Fortnite numerosas piezas temáticos de Jinx.

Arcane | Tráiler final | Netflix

‘’Fortnite ha realizado grandes colaboraciones y experiencias de entretenimiento sin dejar de lado su compromiso de ofrecer a los jugadores contenidos que enriquezcan su experiencia tanto dentro como fuera del juego, una dedicación que compartimos y admiramos.” Asegura Brandon Miao, director de experiencias y asociaciones entre productos, Experiencia Riot (XP) en Riot Games.

A lo que añade: “esperamos que los fans se diviertan con Jinx, una de nuestras campeonas más icónicas de “League of Legends”, en Fortnite para celebrar el lanzamiento de “Arcane”.

Para celebrar la entrada de Jinx al mundo de Fortnite, Riot también llevará una selección de su catálogo de productos (League of Legends PC, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT) a la Epic Games Store.

Esta asociación es la primera colaboración entre Epic Games y Riot Games, la más reciente activación del evento RiotX Arcane que acaba de anunciarse, una experiencia de un mes de duración que reúne todos sus productos para celebrar el lanzamiento de Arcane, la primera serie animada de Riot.

Arcane se estrena el sábado 6 de noviembre a las a las 20:00 (MX) / 21:00 (CO) / 23:00 (CL/AR) en Netflix a nivel mundial.

Esta es la primera serie de Netflix que se estrena con transmisión conjunta exclusiva en Twitch, lo que les permitirá a los creadores de contenido transmitirse a sí mismos viendo y reaccionando al primer episodio con sus comunidades.

La serie televisiva es basada en el universo de League of Legends, mostrará los orígenes de dos campeonas icónicas de LoL y el poder que las separará.