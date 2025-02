Karla Sofía Gascón, ausente en la cena de los nominados a los Óscar

El martes 25 de febrero, 172 de los candidatos a una estatuilla, entre los que no se encontraba Karla Sofía Gascón, se reunían en el museo de la Academia para celebrar una cena y posar para la tradicional foto de familia. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Debido a los incendios que durante semanas asolaron Los Ángeles el pasado mes de enero, el tradicional almuerzo de los nominados a los premios Óscar, como tantos otros eventos, fue cancelado. Como alternativa, este martes 25 de febrero, 172 de los candidatos a una estatuilla, entre los que no se encontraba Karla Sofía Gascón, se reunían en el museo de la Academia para celebrar una cena y posar para la tradicional foto de familia.

La actriz española, que recientemente confirmaba que acudiría a la ceremonia de los Oscar tras ser apartada de la promoción de Emilia Pérez después de la crisis desatada por sus antiguos tuits racistas y ofensivos, ha sido la única de las cinco nominadas al Oscar a mejor actriz que no estuvo presente. Las otras cuatro candidatas al galardón, Demi Moore, nominada por su papel en La sustancia, Fernanda Torres, candiata por Aún estoy aquí, Cynthia Erivo, protagonista de Wicked y Mikey Madison, candidata por Anora, estuvieron presentes en la cena de los nominados.

Cabe destacar que la velada no reunió a todos los nominados de la 97.ª edición de los premios Oscar y la de Gascón, la primera actriz transexual en optar al premio a la mejor actriz, no fue la única ausencia, sino que también faltaron otros candidatos a la estatuilla como Kieran Culkin o Guy Pearce. Así, tal y como señala The Hollywood Reporter parece ser que la mayor parte de convidados residían cerca, si bien otros viajaron una larga distancia, como es el caso de Torres, que habría tenido que desplazarse desde Brasil; Ralph Fiennes, desde Reino Unido o Slava Leontyev, desde Ucrania.

Por otro lado, en el caso de Gascón, es probable que su ausencia se deba también a que, antes de viajar a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Oscar, tiene pendiente acudir a los Premios César en París, que se celebrarán este viernes 28 de febrero y en los que también opta al premio a la mejor actriz.

Entre los que sí asistieron a la cena de los nominados a los Oscar, además de los ya mencionados, se encontraban el nominado a mejor actor por A Complete Unknown Timothée Chalamet; el director de la nominada a mejor película Dune: Parte 2, Denis Villeneuve; Brandi Carlile, mejor canción original por Never too late de Elton John: Never Too Late o las candidatas a mejor actriz de reparto Isabella Rossellini (Cónclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked) y Monica Barbaro (A Complete Unknown).

La polémica detrás de “Emilia Pérez” y Karla Sofía Gascón

Desde que se anunciaron las nominaciones a los Premios Óscar el 23 de enero, “Emilia Pérez” se perfilaba como la gran favorita con 13 nominaciones. Sin embargo, la cinta ha estado envuelta en polémica, especialmente su protagonista, Karla Sofía Gascón. La intérprete española recibía un aluvión de críticas después de que salieran a la luz antiguas publicaciones ofensivas y racistas en su cuenta de X (antes Twitter), ahora desactivada. A raíz de esto y según las últimas informaciones, parece ser que la actriz no estará presente en los eventos de promoción de la cinta y campaña por los Premios de la Academia de Hollywood que se celebrarán el 2 de marzo en Los Ángeles.

Según The Hollywood Reporter, este jueves 6 de febrero Gascón debía asistir al almuerzo de los premios AFI, que conmemoran lo mejor del cine y la televisión del año, junto al director de “Emilia Pérez”, Jacques Audiard y sus compañeras de reparto, Zoe Saldaña y Selena Gómez. Además, el viernes estaba previsto que la actriz acudiera a los Critics Choice Awards, cuya gala de entrega tendrá lugar en Santa Monica, California.

Por otro lado, el sábado se celebran los Directors Guild Awards y los Producers Guild Awards, Emilia Pérez ha recibido nominaciones en ambos y Gascón ejercería de presentadora en los segundos. Por último, este domingo 9 de febrero la intérprete iba a hacer acto de presencia en el Festival de Cine de Santa Bárbara como una de las nueve galardonadas a los premios Virtuoso junto a Gómez y una de las también nominadas al Óscar a mejor actriz, Fernanda Torres (Aún estoy aquí), con la que también se ha visto envuelta en polémica.

En todo caso, parece ser que Gascón no volará a Los Ángeles para asistir a ninguno de los mencionados eventos. Según apunta el medio estadounidense, esto podría deberse no solo a la polémica sobre sus antiguas publicaciones sino también a cierta tensión entre la actriz y Netflix, la distribuidora de “Emilia Pérez” en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En los últimos días, Gascón ha estado escribiendo regularmente en redes sociales y ofreciendo entrevistas sin consultar ni coordinar con la empresa de streaming.

Cabe recordar que esta semana la intérprete concedía una entrevista a CNN en Español sin el conocimiento o consentimiento previos de Netflix. En sus declaraciones, la actriz aseguraba no haber “cometido ningún crimen”, pedía disculpas a todas las personas que pudieran haberse sentido ofendidas por su manera de expresarse y negaba la veracidad de algunos de los textos salidos a la luz, como uno en el que supuestamente criticaba a Gómez.

La actriz fue eliminada de los correos electrónicos de índole promocional y anuncios, carteles, vallas publicitarias y demás materiales que promocionan la película de cara a los premios. Es de esperar que la campaña en la carrera para los Óscar de “Emilia Pérez” comience ahora a centrarse en otros miembros del reparto y no tanto en ella, como venía ocurriendo.

La información de The Hollywood Reporter también señala que Netflix y la actriz se comunican únicamente a través del agente de Gascón, Jeremy Barber de UTA, y que a día de hoy el servicio de streaming no tiene mucho interés en brindar las cortesías habituales que suele ofrecer un estudio a una candidata al Óscar, como transporte y alojamiento en Los Ángeles, para facilitar su asistencia a las reuniones restantes de la temporada de premios.

Netflix no es la única parte interesada en distanciarse de Gascón. THR también señala que, según sus fuentes, otras personas que iban a asistir a algunos de los eventos mencionados junto con la actriz, como el Festival de Cine de Santa Bárbara, habían indicado que podrían tener que cancelar su participación si ella no cancelaba la suya, por temor a que las cosas pudieran ponerse muy incómodas con ella allí.