La acción y el drama llegan en septiembre con los estrenos de Paramount+

Love, weddings and other disasters

Disponible a partir del 1 de septiembre.

Un meticuloso proveedor de banquetes a famosos, una mujer ciega, el chofer de un autobús y una organizadora de bodas sin experiencia buscan el amor, sin mucha fortuna, mientras trabajan en la creación de la boda de una pareja que realmente se ama. Love, weddings and others disasters es una comedia romántica dirigida por Dennis Dugan y protagonizada por Diane Keaton, Jeremy Irons, Maggie Grace, Andrew Bachelor, Diego Boneta, Dennis Dugan, Todd Stashwick y Jesse McCartney.

Behind the music

Disponible a partir del 1 de septiembre.

La serie Behind the music está de regreso con 8 nuevos capítulos. Esta serie analizará las carreras de diferentes artistas y explorará las dificultades que atravesaron, además dará una mirada íntima a las historias personales de éxito y tragedia de estrellas de la música como Jennifer Lopez, Ricky Martin, Duran Duran, Busta Rhymes y muchos otros.

Star Trek lower decks - Temporada 1

Disponible a partir del 15 de septiembre.

En 2380, la tripulación de apoyo de la USS Cerritos, una de las naves menos importantes de la Flota Estelar, debe mantener sus tareas habituales y su vida social mientras una multitud de anomalías sacude la nave. Star Trek lower decks es una serie animada para adultos creada para Paramount+ por Mike McMahan . Es parte de la expansión de la franquicia de Star Trek encabezada por el productor ejecutivo Alex Kurtzman con Star Trek: Discovery.

Rugrats

Disponible a partir del 17 de septiembre.

Reiniciando la serie original de 1991 del mismo nombre creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain. En este reboot de Rugrats, seguirás la vida secreta de un grupo de bebés que se embarcan en aventuras equivocadas (en la realidad y su vívida imaginación) justo ante las narices de sus desprevenidos padres y abuelos.

Padre no hay más que uno

Disponible a partir del 15 de septiembre.

La comedia que fue boom en los cines españoles llega a la plataforma con el reconocido actor y director español Santiago Segura en la piel de Javier, un padre adicto al trabajo que no sabe nada sobre las tareas del hogar o el cuidado de los niños, se ve obligado a quedarse solo en casa con sus cinco hijos cuando su esposa Carmen se va de viaje sin él. Dirigida y protagonizada por Santiago Segura, acompañado por Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón, Calma Segura, Sirena Segura, Martina D’Antiochia y Anabel Alonso.

Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story

Disponible a partir del 15 de septiembre

Producido diez años después del trágico fallecimiento de Amy Winehouse, el documental 1x60′ de MTV Amy Winehouse & Me: Dionne’ s Story sigue a la ahijada de Amy, Dionne Bromfield, mientras habla por primera vez sobre el impacto de la muerte de su madrina. La película llevará a los espectadores a un viaje profundamente personal donde Dionne comparte los altibajos y el material de archivo exclusivo de las aventuras que tuvo con Amy, todo mientras rinde homenaje a su vínculo inquebrantable.

American Rust

Disponible a partir del 13 de septiembre

Protagonizada por el ganador del Emmy y nominado al Tony Jeff Daniels (The Comey Rule, The Newsroom, Godless, The Looming Tower) y la nominada al Emmy Maura Tierney (Your Honor, The Affair, The Report, Beautiful Boy). Basada en la célebre novela debut de Philipp Meyer, AMERICAN RUST es un drama familiar que se cuenta a través de los ojos del complicado y comprometido jefe de policía Del Harris (Daniels) de Rust Belt, una ciudad de Pennsylvania llena de gente buena que toma malas decisiones. Cuando la noticia de un asesinato recorre la ciudad, Harris debe decidir qué medidas está dispuesto a tomar para proteger al hijo de la mujer que ama (Tierney).

Padre no hay más que uno 2

Disponible a partir del 15 de septiembre.

El éxito de la primera parte de esta divertida comedia española trajo el estreno de la segunda parte disponible también en la plataforma para disfrutar de las dos entregas. En esta secuela tras el repentino éxito de la aplicación para padres y madres creada por Javier, nuevas situaciones pondrán patas para arriba a la familia con su esposa embarazada y su suegra que llega de visita. Dirigida y protagonizada nuevamente por Santiago Segura, con el elenco de Toni Acosta, Loles León, Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón, Sirena Segura, Leo Harlem, Silvia Abril, Wendy Ramos, Lorena Berdún, José Mota.

La acción y las risas continúan en septiembre por Paramount+ con la llegada de nuevos títulos para quedarse viendo en el sillón por horas. Denzel Washington encarna a un antiguo comando de operaciones que volverá a la acción en The Equalizer, Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock y Dave Spade son el elenco perfecto para la segunda parte de la divertida comedia Grown Ups 2. Y Nicolas Cage se pone en la piel de un conserje para cuidar un perturbador parque de atracciones en la comedia de terror Willys Wonderland

La plataforma trae nuevas historias para aprender y emocionar a los chicos y no tan chicos. La vida de la adolescente Goldie da un vuelco cuando su familia se muda de Estados Unidos a Reino Unido para vivir con su abuelo y sus amigos de igual edad en donde las relaciones entre nietos, abuelos y generaciones traerán muchas emociones en la serie de comedia Goldie s Oldies. Además, llega una nueva temporada de la exitosa serie infantil Paw Patrol donde el grupo de seis perritos de rescate dirigidos por un chico experto en tecnología llamado Ryder traerán nuevas aventuras.