“La reina de Indias y el conquistador”, entre el amor y el odio

La serie “La reina de Indias y el conquistador”, protagonizada por Essined Aponte y Emmanuel Esparza, es una idea original de Catalina Porto. / Cortesía Caracol Televisión

Ella es una indígena, hija del cacique Galeras, que vivía tranquila en su aldea junto a su tribu, pero es secuestrada por Diego de Nicuesa, un capitán español que la rapta para llevarla hasta Santo Domingo y convertirla en su mujer. Pero antes de ser desposada por su secuestrador, es rescatada por Pedro de Heredia, un español que llegó a Santo Domingo luego de huir de su natal España tras ser acusado de homicidio. Juntos se embarcan en una aventura en la cual, por causas del destino, terminan escondiéndose en una cueva y es ahí cuando Pedro se entera de que Catalina no habla español. Aunque intenta descubrir su nombre, no lo consigue y decide bautizarla Catalina.

Pedro, prófugo de la corona y tras arriesgar su vida, se convierte en el primer y único amor de Catalina. Días después, el hombre es capturado por Nicuesa, quien lo culpa de haberle quitado a su esclava, por lo que es llevado a juicio ante el gobernador para dictaminar si debe morir o no, pero todo sale a su favor y le perdonan la vida a cambio de servir como esclavo a Fernando de Valenzuela.

Más adelante, después de fundar Cartagena y de ayudar a Catalina a reencontrar su aldea, Pedro de Heredia la traiciona. Movido por la necesidad, saquea el pueblo, causa su destrucción y la desaparición del padre de Catalina. Ella, con el alma rota, huye para regresar 18 años más tarde convertida en una mujer, pero en su alma sólo hay un objetivo: vengarse y acabar con la vida de Pedro de Heredia de la misma forma en la que él, después de enamorarla, acabó con la suya. Esta es la historia de Catalina de Indias, la heroína que le entregó su alma, su corazón y su vida a un conquistador.

Esta es la historia que verán los colombianos desde el próximo martes 13 de septiembre en las noches de Caracol Televisión, a las 10:30 p.m. Estará protagonizada por Essined Aponte como Catalina y Emmanuel Esparza interpretando a Pedro Heredia. Una tarea que para ambos actores fue todo un reto, pero a la vez una experiencia enriquecedora para sus vidas.

“Este es un personaje que me venía muy bien y me dieron varios meses para poder construirlo. Desde mi cabello ondulado, hasta el pendiente que tengo en mi oreja fueron fundamentales, y debo confesar que nunca había tenido un pendiente en mi vida, fue algo nuevo para mí… también tuve que bajar de peso”, revela Esparza sobre su interpretación como Pedro de Heredia.

Meterse en la piel de un personaje histórico como Heredia no fue una tarea sencilla para el actor, quien en entrevista con El Espectador reveló que al leer uno de los libros biográficos sobre el conquistador se dio cuenta de la persona tan compleja y cruel que era en la realidad, pero sabía que la historia no podía enfocarse en esas facetas. Y es que La reina de Indias es, ante todo, una historia de amor que dura 60 capítulos, así que es imposible hacer que la audiencia se enamore de un personaje que desde el principio demuestre tanta maldad.

Por eso, Emmanuel decidió enfocarse en el Pedro que, aunque al principio demuestra que nada le importa, después baja la guardia al enamorarse de Catalina y saca a relucir todas esas cualidades que no parecía tener. “Vamos a ver un Pedro que se convertirá en héroe y que vencerá cualquier obstáculo por amor… ese tipo sí puede hacer que la gente se conecte con esta historia tan bonita”, comenta el actor.

En la otra cara de la moneda está Essined Aponte, una actriz puertorriqueña que encarna a la mismísima India Catalina y que al principio pensó que esta era solo una historia de ficción, pero en cuanto supo que se trataba de un hecho real, comenzó una profunda investigación sobre su personaje. Y es que la India Catalina en la serie es una mujer guerrera por naturaleza, fuerte, luchadora; incluso, la misma Essined la describe como una felina, dispuesta a defenderse las veces que sean necesarias.

“Recuerdo mucho que cuando vine al callback se me acercaron Asier Aguilar, Dago García y el equipo de guionistas para decirme que mi personaje sí había existido y que incluso por eso los premios se llaman India Catalina… Me dio pena la ignorancia, pero de inmediato empecé a investigar”, confiesa Essined, que además trató de compactar las diferentes versiones que escuchó y vio sobre su personaje. “Unos decían que era una traidora, otros dicen que es la madre de los colombianos, etc… y creo que fue bueno para mí saber todo esto, pero a la vez me pegué mucho a la historia que quería contar Caracol, porque hay demasiados mitos y versiones… pero no hay una certeza”, comenta.

Al tratarse de una serie de época, tanto los paisajes como el vestuario y las locaciones fueron fundamentales para la realización de la serie. La dirección de arte estuvo a cargo del conocido diseñador colombiano Diego Guarnizo, quien resalta con gran orgullo el resultado logrado en esta producción. “Este es un camino muy grande que hemos venido recorriendo de la mano de Caracol Televisión hace ya varios años con producciones como La saga, Bolívar o Las Villamizar, en las que he tenido el gran privilegio de participar… y es muy lindo juntar todo ese trabajo para visibilizarlo con La reina de Indias y el conquistador, afirma Guarnizo.

Cada pieza, prenda y accesorio cuenta una historia que hace referencia a nuestros orígenes y viajan por todos los rincones del país. “A través del arte y el vestuario también estamos mostrando lo que somos y nuestras raíces”, asegura el diseñador. La serie, que podrá verse desde el martes 13 de septiembre por Caracol Televisión se grabó en Santa Marta, Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá.