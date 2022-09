Excesos, dinero y abusos en “House of Hammer: Secretos de familia”

La serie documental "House of Hammer: Secretos de familia" está dirigida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs. / Cortesía HBO Max

House of Hammer: Secretos de familia, dirigida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, relata la historia de víctimas de abuso por parte del actor de Llámame por tu nombre, Armie Hammer. También, como una voz principal de esta nueva producción y asesora del proyecto se encuentra Casey, tía del actor y quien comparte al público el historial de excesos, abusos e incluso corrupción que se vivía en la familia.

Casey Hammer es hija de Julian Armand Hammer y nieta del magnate petrolero Armand Hammer. En 2015 publicó su primer libro, “Surviving my birthright, donde relata qué sucedía de puertas para adentro en una de las familias más prestigiosas en Estados Unidos, narrando los abusos que sufrió desde una temprana edad. “Tenía 11 años y me encontraba sosteniendo una guía telefónica mientras mi padre estaba borracho disparándome”, señala la escritora en entrevista para El Espectador.

Casey, quien desde hace años se ha mantenido alejada de su familia, no se sintió sorprendida al escuchar por primera vez de los supuestos abusos que había cometido su sobrino. Por el contrario, decidió creerle a cada una de las víctimas y encontró en su comportamiento rasgos similares que había visto y aprendido de su padre, Julian.

En 2019, Courtney Vucekovich y Julia Morrison empezaron a tener contacto con Armie Hammer por medio de redes sociales, donde los comentarios soeces, prácticas sadomasoquistas e insinuaciones caníbales son parte de las acusaciones emitidas por Vucekovich y Morrison, quienes sin saber, fueron pareja simultáneamente del actor en 2020. En este nuevo documental de HBO Max las víctimas deciden abrirse sobre lo sucedido con Armie Hammer y revelaron pruebas de conversaciones y videos que compartieron con el actor de La red social.

El testimonio de Casey Hammer en esta producción no es un caso aislado, pues cuando su libro fue descubierto por usuarios de Internet en 2021, luego de las acusaciones contra Armie, fue el comienzo de una búsqueda hacia las raíces de los Hammer que hoy se narran en el documental.

“Cada generación de hombres en mi familia ha estado involucrado en situaciones bastante oscuras”, señala Casey en la primera parte de la serie, que consta de tres episodios, cada uno de una hora de duración y en dónde no solo se retratan los hechos de abuso que abrigan el nombre de Armie Hammer, sino que también se descubre que hay todo un contexto detrás sobre el posible origen de su comportamiento.

Casey, quien fue la precursora de este proyecto en 2021 junto a Elli Hakami y Julian P. Hobbs, subraya que uno de los principales objetivos de este documental no es mostrar solamente el camino a la fama y los momentos oscuros de su sobrino, sino “dar todo el foco a las víctimas”.

“Ser víctima de abuso, no importa si es mental, físico, sexual, lo que sea, te consume y controla, no es algo que puedas despertar una mañana y decir: ‘Estoy bien ahora’, se queda contigo. Siempre”, agrega Hammer.

Regresar a todas estas memorias “fue aterrador, pero es algo necesario”, señala Casey, quien también se encuentra a la expectativa sobre el hecho de visibilizar estos comportamientos que han hecho daño a tantas personas. “¡Lo peor es pensar que es tu culpa, porque no lo es!, y si sienten que no son atendidos, estoy aquí para hacerles saber que los escucho, los veo y espero hablar por ustedes en un sentido en el que no tienen que tolerar eso y finalmente poder levantarse y decir ‘¡no más!’”.

Armand, Julian, Michael y Armie son cuatro generaciones de la familia Hammer, cada una marcada por excesos y abusos en contra de mujeres, incluyendo presuntamente a menores de edad en algunos casos. Frente a estas declaraciones que se narran en su libro Surviving my birthright, que denuncia las incontables atrocidades que veía día a día en su hogar, Casey –una de las pocas mujeres Hammer– mira frente a esta situación una oportunidad para abarcar el problema desde la raíz.

“Realmente es una situación de la que la gente tiene hablar, así que todo ese enfoque que se está usando en lo negativo hay que convertirlo en algo positivo y que realmente ayude a impactar las vidas de los sobrevivientes, quienes sienten que no puede salir adelante”, responde Casey frente a qué le hizo tomar el impulso para contar el relato de su vida.

Armie Hammer se encuentra actualmente con un caso de investigación abierto por el Departamento de Policía de Los Ángeles (Estados Unidos), por presunto abuso sexual a una mujer en el Estado de California. Varios medios estadounidenses aseguran que el actor vive en las Islas Caimán, donde trabaja como asesor de ventas de propiedades lujosas en este territorio. Su último trabajo en la gran pantalla fue interpretando a Simon Doyle en la adaptación de Muerte en el Nilo, una novela de suspenso de Agatha Christie.