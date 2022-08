¿La segunda Paola Jara? La niña que comparan con la cantante en “La Voz Kids”

Luciana García Gaviria tiene 8 años, es de Medellín y ha tenido la oportunidad de cantar en tarima junto a Jhonny Rivera y Paola Jara. Foto: Cortesía: YouTube

Antes de salir al escenario, la participante fue presentada por su propia madre como la “segunda Paola Jara”. Sin embargo, la concursante apareció interpretando “Como la flor” de Selena Quintanilla.

Al terminar la presentación la menor de 8 años se presentó como Luciana García Gaviria, pero manifestó que su nombre artístico era ‘Lucy, la diva de la melodía’.

Andrés Cepeda y Nacho intentaban convencer a Luciana para ingresar a uno de sus equipos, mientras Kany García no pudo girar la silla por el nuevo botón de ‘bloqueo’ que Cepeda usó con ella.

Fue por esto que la puertorriqueña no se guardó nada y le sugirió a la pequeña que eligiera a Nacho, pues consideró que Cepeda sacó a flote su lado ‘maléfico’ al bloquearla.

“Nacho es un tipazo que no me bloqueó, el que me bloqueó fue Cepeda que tiene malicia y maldad”, apuntó. Sin embargo, Luciana hizo caso omiso a sus recomendaciones y se unió en el equipo de Cepeda.

Lucy, como ella se presenta, dijo haber cantado en tarima con la Paola Jara, Jhonny Rivera y Jhon Álex Castaño, a cuyos conciertos asistió con respectivos carteles hechos con su mamá que le sirvieron para que los artistas se fijaran en ella, la invitaran al escenario y hasta le firmaran su guitarra.