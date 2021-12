La serie “Obi-Wan Kenobi” recluta fans de Star Wars para que aparezcan como extras

Hayden Christensen en su rol de Anakin Skywalker y el actor Ewan McGregor interpretando a Obi-Wan Kenobi en la saga "Star Wars". Foto: Cortesía Disney

Ewan McGregor retomará su rol como maestro Jedi en la serie que prepara Disney + sobre su personaje, Obi-Wan Kenobi. La ficción, que aún se encuentra en fase de post-producción, relatará los acontecimientos situados entre el Episodio III, La Venganza de los Sith, y el Episodio IV, Una nueva esperanza. Y para regocijo de los seguidores de la saga galáctica, la ficción contarán con una multitud de fans que intervendrán como extras entrando a formar parte así del universo creado por George Lucas.

Así lo reveló durante una entrevista concedida al podcast Just for Variety, la cocreadora y coprotagonista de Pen 15, Maya Erskine en la que, no sólo desveló su presencia en el universo creado por George Lucas, sino también la presencia de muchos de los fans en la nueva ficción de Star Wars.

“Uno de los chicos era muy simpático, se remangó y tenía tatuajes de ‘Star Wars’ por todo el cuerpo. Y construyen droides. Muchos de los fans los construyen, después las productoras se los alquilan a los fans”, explicó Erskine cuando la preguntaron sobre su participación en el set de rodaje. “Hacer esto fue muy divertido, y el elenco fue fantástico”, aseguró.

La intérprete, que bromeó con que se está haciendo un tatuaje de Obi-Wan en el “trasero”, rodó lo que ella denomina su minúsculo papel después de dar a luz a Leon Frederick, el hijo de la actriz junto a su marido, el actor Michael Angarano, quien encarna a Nick Pearson en la ficción de This is Us y revelando que quería envolver a su pequeño en una manta y que pasara como un extra en la serie.

“Mi hermano, que es ‘mega fan’ me dijo: ‘Si no haces esto te odiaré. Tienes que ser parte de este universo’”, reveló Erskine quien también afirmó que Deborah Chow, al cargo de la serie, es una directora increíble.

Además de McGregor, otro que volverá será Hayden Christensen, quien se meterá de nuevo en la piel de Darth Vader/Anakin Skywalker retomando así la historia del villano tras La venganza de los Sith. Junto a ellos, Moses Ingram (Gambito de dama), Joel Edgerton (Identidad borrada), Bonnie Piesse (Star Wars: Episodio III), Kumail Nanjiani (Eternals), Indira Varma (Juego de tronos), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (Cuestión de justicia), Sung Kang (Fast & Furious 9), Simone Kessell (La travesía) y Benny Safdie (Fragmentos de una mujer).

La serie de Obi-Wan Kenobi está previsto que llegue a Disney+ a lo largo de 2022 y contará con seis episodios.