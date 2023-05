La sirenita: la canción original no estará en el remake y esta es la razón

Halle Bailey interpretando a Ariel en la versión Live Action de La sirenita. Foto: EFE - Cortesía

Alan Menken, el compositor de la banda sonora de la película original de La Sirenita y también de su nueva versión en formato Live Action, reveló durante una entrevista el cambio de canciones entre ambas cintas y explicó por qué Las hijas de Tritón, la primera canción de la versión original, ya no estará dentro de la banda sonora.

Según el compositor, la canción que daba el contexto de la historia porque en ella se introducían a Tritón y sus hijas, fue eliminada precisamente por eso, para hacer un poco más largo el tiempo entre el inicio y el detonante del film, que es cuando Ariel desaparece, justo al final de la composición.

“El proceso de pensamiento empezó con que no necesitábamos esta canción en particular y queríamos que la película empezara con una visión mucho más realista del océano, y luego esperar un poco hasta que Ariel cante Parte de él”, contó Menken en una entrevista con Comic Book. El pianista también compuso la banda sonora de películas como La bella y la bestia, Aladdín y Pocahontas. Parte de él es la canción más emblemática del film y será la primera en sonar durante el remake.

“Creo que fue la mejor decisión porque crea fuerza y expectación. Queríamos expresar: ‘espera, espera… y aquí está’. Y cuando llegas es fantástico”, concluyó Menken.

Otras canciones que tendrán cambios en el remake de La sirenita

La película, protagonizada por Halle Bailey y Javier Bardem, tendrá otros cambios en la banda sonora. Al haber sido estrenada hace más de 30 años, algunas de las situaciones presentadas originalmente no se inscriben dentro de los nuevos contextos de inclusión, representación y cero tolerancia al abuso de poder o la violencia sexual.

Bésala es una de las canciones más representativas y ocurre cuando el príncipe Eric está tratando de descubrir quién es Ariel y, para ello, sus amigos lo incitan a besarla. La composición tendrá cambios debido a que, según aseguró Menken, algunas personas “sensibles” manifestaron que en la versión original el príncipe Eric, de alguna manera, quería besar a Ariel sin tener su consentimiento.

La canción Pobres almas en desgracia también tendrá cambios pues en una parte sugiere que es mejor que las mujeres no hablen. Siendo muy cuidadoso con eso, el compositor no quiso dar un mensaje equivocado y decir por medio de la canción que las mujeres no pueden expresarse o alzar la voz en caso de sentirse inconformes.

“A los hombres allá arriba no les gusta mucho el parloteo, piensan que una chica que chismea es aburrida. Sin embargo, en tierra, es preferible que las damas no digan una palabra”, canta Ariel en la versión original. Es importante resaltar que el contexto en el que la protagonista canta es bajo la manipulación de la villana, Úrsula, que la convence de lo poco importante que es hablar para que Ariel le entregue su voz.