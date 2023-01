Laura Tobón, anfitriona de mujeres imparables

Además de anfitriona de “Escuela imparables”, Laura Tobón es modelo, creadora de contenido, emprendedora y empresaria. / Cortesía: E! Entertainment

E! Entertainment anunció el estreno de la nueva temporada de Escuela imparables, el primer reality de competencia de Latinoamérica de empoderamiento femenino, producido y protagonizado por mujeres reales, que se comenzó a emitir el jueves 19 de enero de este año.

Bajo la conducción de Laura Tobón (Cámbiame el look, La voz kids, La voz teens) y Silvina Moschini, presidenta de Unicoin (primera mujer latinoamericana en llevar una empresa a la condición de “unicornio”), como mentora principal, 10 emprendedoras de varios países de América Latina, con múltiples talentos, innovadoras empresas y todo el entusiasmo, se dan cita en Tulum (México) para competir por el atractivo premio de US$20.000 (más de $90 millones colombianos).

Solo una de ellas será la ganadora. Sin embargo, la invaluable asesoría de las especialistas y mentoras, lideradas por Silvina Moschini, les darán a todas las participantes y a la audiencia aprendizajes únicos para llevar sus emprendimientos al siguiente nivel, en un formato de competencia innovador, donde al final todas ganan y el público también aprende.

Capacitación en economía, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, levantamiento de capital, “product planning”, emprendimientos con impacto social y mucho más serán algunas de las formaciones que se expondrán durante los 12 episodios de “Escuela imparables”.

En su rol de mentora principal, Silvina Moschini inspirará a la audiencia a cambiar el mundo pensando en grande. Su visión poderosa, enérgica y sincera del sistema emprendedor y el liderazgo femenino atrae la atención de miles de personas en todo el mundo.

Moschini rompió el “techo de cristal” de las “startups” en América Latina y, junto a la conductora Laura Tobón, compartirá su experiencia con las participantes y todas las mujeres de la región, a través de E! Entertainment. De acuerdo con la revista “Fortune”, el financiamiento a “startups” de mujeres es muy bajo: solo el 2 % del capital de riesgo invertido va para emprendedoras; por eso “Escuela imparables” llega para inspirar a más personas a invertir en empresas lideradas por mujeres.

Laura Tobón habló con El Espectador sobre este proyecto y todo lo que ha aprendido tanto de Silvina Moschini como de las participantes.

¿Cómo llegó a formar parte de “Escuela imparables”?

Con E! Entertainment ya he tenido una relación de varios años. Ellos han visto mi entrega hacia todo el tema de emprendimiento, porque soy una mujer emprendedora también. Me propusieron este proyecto de ser la nueva host de Escuela imparable en esta segunda temporada, ¡Y yo casi me muero de la emoción! Ya Lucca estaba un poquito más grande y supe que era el momento para mí de volver nuevamente a la televisión. Además, es un proyecto que se afina mucho a lo que estoy viviendo en este momento, en el que soy una mujer imparable, soy una mujer que no descanso por mis sueños. Tan pronto me avisaron que era yo la escogida, pues no te imaginas aquí cómo grité de la dicha, porque es un proyecto nuevo, totalmente diferente a lo que he hecho en televisión.

La hemos visto en diferentes etapas de su vida: como creadora de contenido, empresaria y ahora es mamá. ¿Cómo ha sido el proceso de emprender siendo mujer y madre a la vez?

Creo que sí o sí a las mujeres se nos dificulta un poco más el tema de los negocios por miles de razones. Por ejemplo, a mí se me dificulta el tema de las finanzas y de la administración, pero siempre he tenido esas ganas de aprender y tener mi propio negocio. Por eso, yo creo que E! Entertainment también anuncia esta producción original que les brinda a las mujeres emprendedoras las herramientas necesarias para llevar su negocio al siguiente nivel y potenciar ese crecimiento de mujeres empresarias en toda Latinoamérica. Porque hay muchas mujeres con muchas ganas, pero no tenemos la capacitación en economía, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios y levantamiento de capital, que es tan importante.

¿Cómo funciona “Escuela imparables”?

Vamos a tener una mentora increíble llamada Silvina Moschini. Y con esas herramientas que ella nos va a brindar es que vamos a aprender y crecer juntas. Al final ¡solo una de ellas se va a ganar un premio de US$20.000!, que van a poder invertir en ese negocio de sus sueños. Todo lo grabamos en Tulum (México) para que las niñas se pudieran inspirar con el mar. Es que al estar en una oficina o dentro de algo muy cargado, no hubiéramos tenido el mismo resultado que tuvimos con ellas. No te imaginas lo que el mar y las palmeras hicieron para que estas niñas imparables también se sintieran motivadas, en calma con ellas mismas, pero, a la vez, con ganas de aprender.

¿Cómo fue trabajar junto a Silvina Moschini?

Silvina también terminó siendo mi mentora personal y principal. Cada vez que yo tenía un interrogante, me acercaba ella y le preguntaba cómo podía mejorar según su opinión. Ella, muy amablemente, siempre tenía una respuesta para cada pregunta. Recuerdo que las clases eran muy largas, porque ella desde el fondo de su corazón quería que cada niña pudiera aprender bien.

¿Qué consejo les daría a las mujeres que quieren emprender?

Para esas mujeres que tienen ese gran sueño de emprender, mi consejo es que no les dé miedo. Arriésguense, tomen ese paso que a veces a uno le da miedo para no fracasar. Todas vamos a fracasar en este tema de emprender, pero para aprender, hay que fracasar al principio. Y una de las cosas que he aprendido también es tener un buen equipo de trabajo; nunca pienses solo en ti, piensa en las otras personas alrededor tuyo... el trabajo en equipo es muy importante. Todo esto lo vamos a aprender durante varios de los episodios de esta segunda temporada de Escuela imparables.