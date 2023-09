Live Action de One Piece es la serie de Netflix más vista en el mundo

Tras seis días de lanzamiento, la serie live action de Netflix alcanza el número 1 en más de 86 países. Foto: @onepiecenetflix

Se estrenó el pasado 31 de agosto, contra todo pronóstico y evidencia, la nueva adaptación del manga japonés, One Piece, ha arrasado a nivel mundial. La serie animada realizada por el estudio Toei Animation es un rotundo éxito, contando con 1.072 episodios hasta hoy, las adaptaciones de historietas y animes son conocidas por su fracaso ante los fanáticos cuando implementan escenarios reales. Este no es el caso del live action de Netflix, que a tan solo seis días de haberse estrenado ya batió un récord en la plataforma de streaming al posicionarse como la serie número 1 en 86 países, dejando atrás las series Stranger Things y Merlina que lograron dicha posición en 83 naciones.

Así lo registró la plataforma Flix Patrol que se encarga de rastrear el top 10 en todas las plataformas de video digital a nivel mundial. Además de dicha meta, Netflix, por medio de su informe semanal de audiencias publicado este martes, reveló que la serie debuta con un total de 140 millones de horas reproducidas, cifra que se traduce a 18.5 millones de espectadores. A pesar del éxito rotundo, no se ha confirmado la próxima temporada de la serie. Se espera que pronto se revele la renovación.

El lanzamiento cuenta con una primera parte de 8 episodios en los que protagonizan los actores Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Emily Rudd como Nami, Arata Mackenyu como Roronoa Zoro y Taz Skylar como Sanji. La elaboración de la serie estuvo supervisada por el creador del manga, Eiichiro Oda, dato que habría dado seguridad a los fanáticos que siguen la historia desde su lanzamiento el 22 de julio del año 1997.

“Mi mayor preocupación sobre la adaptación en acción real de ‘One Piece’ era si podríamos encontrar o no a alguien como Luffy. Vi muchísimas audiciones diferentes, y cuando encontré a Iñaki, me reí. Era como la persona que dibujé en mi manga. Intuitivamente pensé, ese es Luffy”, relató el creador en una entrevista para Netflix que se publicó en el canal oficial de YouTube de la distribuidora. “Cuando empecé ‘One Piece’ hace 26 años, no era posible adaptar un manga como este en acción real. Pero en cierto momento, la calidad del CGI y de los efectos especiales empezaron a mejorar mucho y era posible traer a la vida cualquier cosa”.

