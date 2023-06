El live action de One Piece es la producción más cara de Netflix, esto costó

El universo de One Piece ha estado vigente desde 1997 cuando se publicó su primer manga. En agosto Netflix sacará 10 episodios en imagen real de esta producción asiática. Foto: Twitter @

La gran compañía de streaming Netflix, ha tomado la decisión de apostar al máximo por su adaptación de la obra de Eiichirō Oda, al menos en cuanto al presupuesto se refiere. Se ha confirmado que la producción de cada episodio de la serie ha sido la más costosa en la historia de la compañía de streaming. De acuerdo con fuentes internas de la producción, el presupuesto por episodio alcanza la asombrosa cifra de 18 millones de dólares, es decir, 74.763.900.000 de pesos colombianos, superando cualquier otra ficción producida por Netflix hasta la fecha, como Stranger Things, y compitiendo con series reconocidas como Game of Thrones de HBO y The Mandalorian de Disney+.

Anteriormente, el récord de la serie más costosa lo ostentaba Game of Thrones, basado en la obra de George RR Martin, con un promedio de 15 millones de dólares, $62.303.250.000, por episodio. Sin embargo, este récord fue superado primero por Amazon Studios con su proyecto Los Anillos de Poder, y posteriormente igualado por la serie de Disney+, The Mandalorian. Ahora, la adaptación de One Piece iguala esa cifra y establece un nuevo estándar en términos de inversión en producciones televisivas.

El elevado presupuesto demuestra la confianza de Netflix en la serie y su deseo de complacer a los numerosos fans y seguidores de la obra de Oda. No obstante, también implica un riesgo considerable, especialmente si se toman en cuenta los fracasos de otras adaptaciones de anime, como Cowboy Bebop y Death Note, producciones asiáticas que han tenido buena receptividad en Occidente y que por eso mismo se decidió reinterpretarlas en un live action, pero en este formato fueron rechazados por el público.

El live action de One Piece, inspirada en su anime homónimo, se sumergirá en la apasionante historia de Luffy, un joven que se embarca en un peligroso y emocionante viaje para convertirse en el rey de los piratas, luego de la muerte de su ídolo. Luffy estará acompañado por un grupo de amigos en su búsqueda del tesoro. El estreno de One Piece está programado en la plataforma de streaming Netflix, para el 31 de agosto.

Actores del Live Action de One Piece

Iñaki Godoy, un actor mexicano de 19 años, se enfrenta al desafío de dar vida a Monkey D. Luffy, el protagonista de “One Piece”. Este joven intérprete ya ha tenido papeles destacados, como el de Bruno en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”. Ahora, le corresponde liderar a los Mugiwaras y convertirse en el futuro Rey de los Piratas.

Mackenyu interpreta a Roronoa Zoro, el espadachín de la tripulación de los Sombreros de Paja y uno de los personajes más icónicos de la serie. Este actor japonés, nacido en Estados Unidos, ya dio vida a Seiya en la adaptación en acción real de “Los caballeros del Zodiaco”.

Jacob Gibson asume el papel de Usopp. Este actor estadounidense interpretará la personalidad escurridiza y llena de mentiras del tirador de la tripulación de Luffy y uno de los principales personajes de la historia de Oda. Gibson ha participado en producciones como “Anatomía de Grey” y “The Resident”.

Emily Rudd encarna a Nami. Esta actriz estadounidense de 29 años tiene el papel del navegante de los Mugiwara y una de las primeras personas que conoce a Luffy en su viaje en busca del One Piece. Rudd ha trabajado en series como “The Romanoffs” y en las dos últimas partes de la trilogía “Fear Street”.

Taz Skylar interpreta a Sanji, el cocinero enamoradizo de los Sombreros de Paja. Este actor español de 27 años tiene la tarea de recrear la fuerza y la graciosa actitud de Piernas Negras. Skylar ha aparecido en películas como “Venom” y “Villain”.

Vincent Regan asume el papel de Monkey D. Garp, el abuelo de Luffy y un poderoso almirante de la Marina. Garp siempre ha deseado que el protagonista de “One Piece” no se convierta en pirata, sino que se una a las filas de la ley. Regan es conocido por su trabajo en películas como “Troya” y “300″.

Morgan Davies interpreta a Koby. Este personaje es uno de los primeros en aparecer en la historia de Oda y, a pesar de unirse a la Marina, sigue siendo amigo de Luffy. Davies es un actor australiano de 21 años que ha trabajado en producciones como “The Tree” y “The End”.

Peter Gadiot tiene el desafío de interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de “One Piece”, Shanks. Este actor británico daría vida al Pelirrojo, uno de los yonko más poderosos del manga, quien le entregó a Luffy el sombrero de paja que ha llevado durante su viaje. Se cree que este enigmático personaje será clave para el esperado final del manga. Gadiot ha brillado en la serie “Yellowjackets” como Adam.

