Los Beates querían protagonizar El señor de los anillos

De izquierda a derecha: George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, integrantes de Los Beatles. Foto: Cortesía The Beatles

A finales de los sesenta, los Beatles, tuvieron una idea después de leer el Señor de los Anillos en su estadía de tres meses en la India, hacer una adaptación cinematográfica de la novela de J.R.R.Tolkien.

Jhon Lennon, quien sería el que más estaba emocionado por la idea, ya tenía pensado que personaje interpretaría cada uno de los Beatles, Gollum, Sam, Gandalf y Frodo serían interpretados por Jhon Lennon, Ringo Star, George Harrison y Paul McCartney, respectivamente.

La idea fue llevada al director de películas como El Resplandor, 2001: Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica y Lolita, Stanley Kubrick quien también se habría emocionado. La película habría tenido, como banda sonora, música original de los Beatles

Ante la propuesta, Tolkien se negó y tiempo después vendió los derechos de la novela a United Artists, compañía cinematográfica estadunidense que nació con el fin de no depender de las ideas creativas de estudios comerciales de Hollywood.

Peter Jackson, director de la trilogía de El Señor de los Anillos y otras películas como Las Aventuras de Tintin, Distrito 9 Y The Lovely Bones, habría revelado esta información. Incluso le preguntó a McCartney sobre la veracidad de la historia.

“Paul fue muy amable. Me dijo ‘estuvo bien que no hiciéramos nuestra adaptación porque entonces no habrías hecho tú la tuya, y ha sido genial poder ver la tuya’. Le dije: ‘lo que me apena son las canciones; habrías creado unas melodías fantásticas para esto: al fin y al cabo, eran los Beatles. Es una pena que nos lo hayamos perdido’”, relata Jackson de su conversación con McCartney.

Tiempo después, fanáticos de El Señor de los Anillos y The Beates hicieron sus versiones del inexistente poster de la película.

En los 60's, The Beatles querían hacer una adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos con ellos como protagonistas.



Sin embargo, Tolkien (que seguía vivo) no había aún vendido los derechos de sus obras, y rechazó la propuesta de la película sin ninguna negociación. pic.twitter.com/yrXfwx9sDq — Elías Haig (@EliasHaig) June 19, 2020

Stanley Kubrick planeaba hacer una película de "El Señor de los Anillos" protagonizada por The Beatles. pic.twitter.com/b6V3o5DUSm — Historia En Fotos. (@HistoriaEnPhoto) November 6, 2014