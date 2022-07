Luke Kleintank, salvando vidas en la ficción

El actor Luke Kleintank en su interpretación del agente especial Scott Forrester en el spin off "FBI: Internacional". / Cortesía: Universal TV Foto: Katalin Vermes

A Luke Kleintank, en la vida real, no le gustaría estar en los zapatos del agente especial Scott Forrester. Eso de que la vida de otras personas dependa de sus decisiones y acciones no es para el actor estadounidense, reconocido por producciones como Bones y El hombre en el castillo.

Por fortuna, su oficio lo lleva a experimentar y él se toma todo como un juego, un juego en serio, y así ha asumido su rol protagónico en la serie FBI: Internacional, que Universal TV estrenará este viernes en América Latina.

Le puede interesar: R.R. Martin: “‘Vientos de invierno’” será distinta al final de ‘Game of Thrones’”

Conversamos con Luke Kleintank sobre esta serie que se desarrolla en Budapest (Hungría).

FBI International CBS Trailer

¿Cómo llegó Luke Kleintank a este proyecto y qué fue lo que más le gustó de “FBI: Internacional”?

Al comienzo, pensé que era muy joven para este rol, así que inicialmente lo rechacé. Mi mánager me envió el correo para la audición y le dije: “No creo que sea para mí”, y luego me llamó diciéndome que aún no habían encontrado a una persona y que lo intentara, y entonces lo hice y así fue como lo conseguí. He interpretado a muchas personas que trabajan en todo lo relacionado con aplicación de la ley en el transcurso de mi carrera, pero nunca había personificado a un agente del FBI, entonces pensé que sería cool y divertido.

¿Cómo podría describir al agente especial Scott Forrester, su personaje en la serie?

Él es un tipo motivado... Scott Forrester hace todo su trabajo, se interesa por las personas y lucha mucho. Es decir, un agente del FBI tiene que hacer su trabajo, por supuesto, y ser un líder del equipo, pero también es un humano y, como todos en este mundo, él lucha con muchas cosas y está lidiando con su vida personal, con sus relaciones. Al final del día tiene la gran responsabilidad de salvar la vida de las personas y hacer las cosas bien no es fácil, su trabajo es bien complejo.

¿Cuál fue el reto más grande al interpretar a un agente del FBI?

Es algo que aún estoy asimilando, sigue siendo un proceso entender a este personaje, porque está evolucionando mientras avanzamos, no sé cuál sería el reto más grande hasta ahora. Sin embargo, no creo que sea un reto, es más una relación entre él, yo y los miembros del elenco, pero no se siente como un reto, se siente como una familia. El único reto es que estoy tratando de hacer la mejor producción posible representándolo de la mejor manera. El reto más grande es, tal vez, que todos ustedes estén felices viéndonos, uno quiere el amor de la gente, así que estamos tratando de hacer una buena historia.

Le puede interesar: “Yo soy Betty la fea”, “Scream” y otros contenidos que saldrán de Netflix en julio

¿Cómo fue su relación con sus compañeros del elenco?

Sí, nosotros filmamos en Budapest, estoy en Hungría ahora, todos llegamos aquí, todos empacamos y dejamos nuestras casas. Todos estamos aquí en el mismo bote e inicialmente estábamos como “wow, esto es muy loco”, todos dejamos nuestras vidas y llegamos hasta aquí para un gran compromiso... es un inmenso compromiso. Mi esposa está aquí conmigo, así que sí. Nosotros no conocíamos a nadie más, pero desde que llegamos supimos que la mayoría del equipo es húngara, así que se sintió como una camaradería inicial en la que nadie podía entenderte bien, pero había que remar hacia el mismo lado, y en eso estamos.

Le puede interesar: Metallica homenajea a Eddie de “Stranger Things” con dueto de “Master of Puppets”

¿Recuerda alguna anécdota durante la grabación de la serie?

Han pasado 10 meses desde que todo comenzó, casi todo el año. En el set todos tenemos una especie de apodo: Vanessa (Vidotto) siempre está eructando porque eructa increíblemente; a Carter Redwood, agente especial Andre Raines, lo llamamos Bello durmiente, creo que tengo unas 200 fotos de él durmiendo en el set en lugares aleatorios. ¿Cuál era el mío? El mío era Señor gritos, porque estuve gritando en todas las escenas del personaje, eso dicen mis compañeros.