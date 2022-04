“Make or Break”, serie que sigue a los mejores surfistas, llega a Apple TV

Stephanie Gilmore en “Make or Break” de Apple TV+. Cortesía de Apple TV+ Foto: Cortesía

“Make or Break,” la nueva serie documental de siete partes brinda acceso entre bastidores a los mejores surfistas del mundo mientras luchan por el título mundial en la World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

La serie de Apple TV estrenará a nivel mundial el viernes 29 de abril y recibió una renovación anticipada de la segunda temporada, con la producción en marcha durante la temporada de competencia actual.

“Make or Break” se sumerge de forma profunda en las aspiraciones, los desafíos, los logros y la vida personal de los surfistas que compiten para permanecer en el WSL Championship Tour (CT) masculino y femenino de élite 2021, y lleva a los espectadores en un viaje a impresionantes lugares de surf en todo el mundo.

El documental sigue la competencia de 2021, navegando mientras la liga responde a la pandemia global, mientras explora la dinámica cultura del surf junto con temas actuales, como la diversidad, la salud mental y el impacto físico del deporte.

Cada episodio de la primera temporada de siete partes de la serie destaca a surfistas reconocidos internacionalmente y presenta entrevistas nunca antes vistas con:

• Kelly Slater, la 11 veces campeona mundial y 56 veces ganadora de victorias en su carrera

• La siete veces campeona mundial, Stephanie Gilmore

• Tres veces campeón mundial, Gabriel Medina

• Dos veces campeón mundial, Tyler Wright

• El campeón del mundo 2019 y medallista de oro olímpico, Italo Ferreira

• Tatiana Weston-Webb, atleta olímpica de 2021

Otros surfistas notables que aparecen en “Make or Break” incluyen a Morgan Cibilic, Johanne Defay, Leonardo Fioravanti, Jeremy Flores, John John Florence, Filipe Toledo, Kanoa Igarashi, Matt McGillivray, Isabella Nichols y Jack Robinson.

La docuserie es producida para Apple por Box to Box Films en asociación con WSL. Los productores ejecutivos son el ganador del Óscar y BAFTA, James Gay-Rees (“Exit Through the Gift Shop,” “Amy”), el nominado al BAFTA Paul Martin (“Fórmula 1: Drive to Survive”) y el CEO de WSL Erik Logan y Ryan Holcomb.