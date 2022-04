Morgan Freeman protagoniza una historia de no ficción

Morgan Freeman en una de las escenas de la serie de no ficción "Grandes escapes". / Cortesía: History

La serie Grandes escapes con Morgan Freeman, presentada por el legendario actor ganador del Óscar, explora algunas de las fugas reales de las prisiones más implacables del mundo.

Ingenio, audacia, inteligencia y coraje son los aspectos comunes que Freeman destaca en los casos que la producción de History mostrará a partir de este domingo 10 de abril.

Conversamos con el reconocido actor sobre estos escapes memorables y asegura que jamás sintió miedo de dejar un mal ejemplo en el público porque, según sus palabras, “no puedes enseñarle a nadie cómo salir de una prisión simplemente mostrándoselo”.

¿Qué fue lo que más lo atrajo de participar en el proyecto “Grandes escapes”?

Bueno, en mi compañía tenemos este departamento de documentales, que en realidad está dirigido por James Younger y Geoffrey Sharp. Ellos están constantemente buscando cosas que hacer, documentales que puedan crear y presentar. Sucede que tengo esta reputación en la presentación, supongo, y por eso estoy llamado a ser parte de ella. No me puedo resistir.

¿Qué destacaría Morgan Freeman de esta serie de History?

En Grandes escapes tienes una idea de cuán dedicadas, valientes e ingeniosas pueden ser las personas en situaciones desesperadas. Si me dices que pones a una persona en una situación de un escape imposible y escapa, logra realizarlo, mi mayor interés es establecer cómo lo hizo.

EVENTO VIRTUAL DE HISTORY POR "GRANDES ESCAPES CON MORGAN FREEMAN" - HQ

¿Por qué cree que a la gente le interesa tanto ese tema de las fugas?

Creo que el mismo hecho de que se atrevieran a intentarlo. Vamos a estar del lado de la osadía, del esfuerzo heroico, sin importar quién ni qué. No podremos creer que lo haya hecho. Y cada vez que llegas a un punto en el que están bloqueados, se convierten en tus héroes. ¿Cómo van a solucionar esto? Porque ya todos sabemos que salieron, pero ¿cómo lo hicieron? ¡Cómo? Así que vamos a quedarnos. Nos sintonizaremos después de la tanda comercial para ver si realmente hicieron esto y cómo. ¡Cómo! ¡Cómo!

¿Qué verá el público en esta serie?

Te mostramos cómo lo hicieron. Les daremos el paso a paso, los detalles de lo que hicieron de casi momento a momento, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Salir de una prisión de máxima seguridad es probablemente uno de los intentos más audaces que los humanos pueden permitirse. Y la cantidad de ingenio, coraje y perseverancia, de apegarse a una actividad que se necesita para hacer algo como eso, es probablemente una de las cosas más fascinantes de la naturaleza humana que quedarse encerrado en prisión.

¿Qué tienen en común desde “Shawshank Redemption” hasta el escape del “Chapo”?

Mucha audacia. La cantidad de tiempo que lleva, por ejemplo, perforar una pared. En Dannemora, un muro exterior de siete pies de espesor no podía contener a tres hombres adentro. Tendrías que tener curiosidad acerca de cómo alguien podría lograr algo así. Y luego, cuando te das cuenta de que realmente lo lograron, debes apreciar lo que se necesitó para hacerlo. Ingenio tienen en común los escapes, sin duda.

¿Cuál fue el escape que más lo sorprendió?

Creo que es el escape de Dannemora que lograron estas tres personas que les conté. Y hubo un escape importante, que fue el mayor escape en la Segunda Guerra Mundial, que fue el de Stalag. Gran película, realmente ingenioso, mucha preparación, mucho trabajo, mucha planificación. Había mucha gente involucrada allí.

¿Y qué opina sobre la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán?

Bueno... el Chapo tenía mucho dinero para despilfarrar y ese dinero hizo que se construyera el túnel. Ese dinero también les permitió usar el posicionamiento GPS para ubicarse en el lugar correcto debajo de la prisión, para que pudieran entrar justo dentro de su celda. Mucho dinero. Eso es diferente de simplemente hacerlo por tu cuenta desde adentro.

¿Tuvo una preocupación especial respecto a que la gente tome un mal ejemplo y aprenda los pasos para escaparse de una cárcel?

No, no creo que puedas enseñarle a nadie cómo salir de una prisión simplemente mostrándole el paso a paso. Porque una de las cosas que creo que está clara es que no es algo que cualquiera pueda hacer. No hay tanta gente con la audacia, la inteligencia o el ingenio. Yo, por ejemplo. Ponme en una situación como esa y ya está. Ahí es donde me voy a quedar. Nunca soñaría con tratar de hacer eso.

¿Qué le gustaría decirles a las personas que no creen en el sistema penitenciario?

Creo que necesitamos un lugar para albergar a la gente, déjame ponerlo de esa manera, que son antisociales; porque la mente criminal es ante todo antisocial. Pero no sé, ustedes saben lo que son las cárceles y los correccionales. Son castigo. Si haces algo malo te van a castigar, vas a pagar por ello. Y vas a perder tu libertad, vas a perder privilegios como un ser humano libre. Bueno, creo que lo necesitamos. Está mal usado, pero ¿qué no lo está?