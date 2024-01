Margot Robbie piensa despedirse temporalmente de la actuación: esto dijo

Margot Robbie en la ceremonia de los Premios Choice Awards 2024. EFE/EPA/ALLISON DINNER Foto: EFE - ALLISON DINNER

La reconocida actriz Margot Robbie, quien protagonizó la película más taquillera de 2023, planea despedirse por un tiempo del set de grabación, según indicó en una entrevista realizada por el medio estadounidense Deadline. Después de su papel como “Barbie”, pretende enfocarse en la producción de un par de cintas y espera con debutar como directora de una película, como lo ha venido meditando.

La actriz indicó que desde que finalizó el rodaje de “Barbie”, desde hace 15 meses, hasta este momento no ha vuelto a ingresar a un set de grabación como actriz. “Acabamos ‘Barbie’ en octubre de 2022, así que ha pasado más de un año desde que estuve en un set para actuar. Es mi mayor racha sin actuar desde la época del coronavirus”, aseguró al medio estadounidense.

“Creo que probablemente todo el mundo esté harto de verme por ahora. Debería desaparecer de las pantallas por un tiempo. Sinceramente, si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: ‘¿Ella otra vez? Acabamos de pasar un verano entero con ella. Ya lo superamos’”, aseguró en tono de broma la actriz a Deadline.

La también productora está trabajando en ese rol dentro de un par de películas. Una de ellas es favorita al Oscar, “Saltburn: El Laberinto”, así como en el regreso de “Ocean’s Eleven” con Ryan Gosling, con quien compartió set en ‘Barbie’. Es por esto que aseguró que está indecisa sobre aceptar las ofertas como actriz o enfocarse en su carrera como productora y posiblemente debutar como directora. “Estoy analizando un par de cosas pero no hay nada concreto todavía”.

Margot Robbie quiere dirigir

Además de su rol de productora, que inició en 2020, a Margot Robbie se le ha despertado la idea de ser la cabeza de una producción cinematográfica, puesto que también ha estado influenciada por muchos directores y directoras importantes, como la más reciente Greta Gerwig, y otros de renombre como Quentin Taratino, Martin Scorsese o Wes Anderson. “Realmente quiero dirigir. He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho”, aseguró la productora.

“También es difícil porque he tenido la suerte de trabajar con tantos directores increíbles y de aprender de ellos. Te das cuenta de que los directores nunca llegan a ver cómo trabajan los demás directores. Puedo ver exactamente cómo hace Greta los ensayos y cómo Marty bloquea o no. Es un gran regalo aprender de primera mano de todos estos directores”, añadió Robbie.

“No tengo ninguna prisa, porque siento que nunca habrá suficiente tiempo para aprender todas las cosas que quiero aprender antes de dar el paso, pero definitivamente tengo esa picazón, y se está volviendo demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo más podré aguantar”, finalizó la actriz que no dio más detalles si tiene algún guion en elaboración.