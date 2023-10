Martha Isabel Bolaños, “La Pupuchurra” contó por qué no estará en “Betty La Fea”

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños fue una de las participantes más queridas de la última temporada de Máster Chef Celebrity. Foto: Cortesía RCN Televisión - Cortesía RCN Televisión

Una de las producciones colombianas más célebres es “Yo soy Betty, la fea”, telenovela que le dio la vuelta al mundo y ha contado con múltiples adaptaciones en diferentes países. A raíz del éxito, la historia está en desarrollo para su continuación con una segunda temporada después de 23 años. Esta nueva entrega se estrenará por la plataforma Prime Video.

A pesar de la emoción por el regreso de muchos personajes queridos, esta segunda etapa no contará con parte del elenco original como La Pupuchurra, Jenny García, personaje que interpretaba Martha Isabel Bolaños.

Por lo que relató la ex participante del reality del canal RCN Máster Chef Celebrity, la noticia no la sorprendió y a pesar de su ausencia, les desea lo mejor: “Hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces pues no me afectó en lo más mínimo”, dijo en una entrevista para el programa “Lo sé todo” de Canal 1.

Aunque reconoce que la idea de volver a grabar no le desagrada, reconoce que sin el personaje de Sofía López, interpretado por Paula Peña, su papel no tiene mucho sentido. “Para la gente que pregunta si voy a estar, no, no fui invitada al proyecto. Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones?, yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”.

Hubo una ocasión en que en medio del rodaje del reality de cocina, en los estudios del canal televisivo, la actriz se encontró con el elenco. “Fue muy lindo verlos, muy lindo. Espero que les vaya muy bien, el proyecto pinta espectacular y bueno, chévere, fue lindo verlos. 23 años y seguimos unidos. Sé que me van a extrañar, pero bueno, seguiremos por aquí, haciendo lo nuestro”.

Además de su participación en la novela escrita por el difunto libretista Fernando Gaitán, Martha Isabel Bolaños ha participado en otros proyectos reconocidos como “El Man es Germán”, “El Capo”, “Sin Senos no hay paraíso” y “Pasión de Gavilanes”.

