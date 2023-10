El padre Chucho aclaró información sobre costoso viaje de feligreses a Israel

El padre Chucho y sus feligreses viajaron a Nazaret, en el norte de Israel, para ponerse a salvo. Foto: Captura de pantalla

En la emisión del 17 de octubre del programa de Caracol Televisión Día a Día, una de las figuras más reconocidas de la iglesia católica en Colombia, el padre Chucho, relató distintas anécdotas de su vida, incluidos exorcismos.

Durante el programa, aprovechó para aclarar rumores que giran al rededor de su vida amorosa y su carrera como guía espiritual. Uno de ellos, sobre el elevado precio que aparentemente habrían pagado los creyentes por el viaje que junto a él los dejó atrapados en la guerra entre Israel, Palestina y Hamás.

Según reportaron algunos medios del país, el plan para recorrer Tierra Santa costaba más de 26 millones de pesos que incluían hospedaje, viáticos y otros servicios. Negocio que organizaba junto a una agencia de viajes. Sobre esto, el padre Chucho desmintió el precio pues, según explica, el costo del viaje se cubrió gracias a una donación.

“A mí sí, la empresa que los llevó a ellos me regaló el viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a Adriana León, que es una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘Si yo puedo pagar mi viaje’. Yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa”, confesó al programa e hizo hincapié en que no cuenta con ninguna empresa de turismo.

Sobre los chismes que insinuaban que estaba creando un negocio con la fe, declaró su oposición y desaprobación al respecto: “Eso me pareció irrespetuoso, me pareció grotesco. Si yo pudiera denunciar realmente eso que están haciendo en YouTube, yo lo haría porque no me parece justo que puedan denigrar. Yo estoy acostumbrado, pero en este momento de dolor eso no se hace”.

Otro tema que decidió abordar fue su vida amorosa y su relación con las mujeres. Para complementar su testimonio, el programa adhirió la participación de otras personas cercanas a él, como sus sobrinos, amigos y excompañeros de trabajo.

¿Pareja de Jessica Cediel?

Uno de los rumores que más había tomado fuerza en torno al religioso era que había sido pareja de la presentadora y modelo Jessica Cediel. Incluso, muchos afirmaban que él era el padre de un supuesto hijo que tendría la bogotana.

“Es una mujer muy buena, la quiero con todo mi corazón. En sus momentos, en sus relaciones, yo me acercaba y compartía con ella”. Por lo que cuenta, a sus propios oídos llegaron las teorías de su paternidad, sin embargo, reveló el respeto que tenía por Cediel y por su ex pareja, Pipe Bueno. Según él, ante cualquier encuentro con una persona le inventaban que era su pareja sentimental. “A mí me ven con mi hermana y ella es mi amante, a mí me ven con mi hermano y él es mi amante”.

Daniela Barbosa Orjuela, sobrina del religioso, también se refirió a la situación. “He ido caminando y escucho que dicen: ¿Sí vio que el padre Chucho tiene hijos?, tengo pruebas y todo. Yo me quedo callada porque la verdad siempre va a relucir”.

