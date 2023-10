Martin Scorsese y Robert de Niro: hartos de Leonardo DiCaprio

El director de cine estadounidense Martin Scorsese en el estreno de la película. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Es usual en Hollywood que entre directores y actores haya una relación estrecha. En el caso de Martin Scorsese es más que evidente. Su primer pupilo fue Robert de Niro, con quien ha trabajado hasta en 10 ocasiones, convirtiéndolos en una pareja inseparable que, hasta la llegada de Leonardo DiCaprio, era imparable.

El talento del entonces joven actor cautivó a Scorsese y se volvió su predilecto para protagonizar sus películas. Sin embargo, su cercanía no ha impedido que haya desacuerdos en las grabaciones, como fue el caso de Killers of the flower moon, cinta de larga duración en la que por primera vez se encontraron los dos pupilos del director en una producción suya. Durante la filmación, DiCaprio improvisaba en las escenas que compartía con el veterano actor, acción que no solo colmó la paciencia de él sino también la del director.

“De vez en cuando, Bob [de Niro] y yo nos mirábamos y poníamos los ojos en blanco. Y le decíamos a Leo: ‘No necesitas ese diálogo’”, confesó entre risas Scorsese en una entrevista para el Wall Street Journal.

Los asesinos de la luna de las flores

La nueva cinta del director de Taxi Driver, El Irlandés y El Lobo del Wall Street, llegó a las salas de cine de todo el mundo el jueves 19 de octubre. Esta nueva entrega del catálogo Scorsese está basada en hechos reales que, recopilados en un libro del escritor y periodista David Grann, relatan el asesinato de los nativos americanos Osage, tribu rica por el petróleo de sus tierras.

“Los asesinos de la luna: las muertes de los Osage y el nacimiento del FBI”, es el nombre de la obra en la que está basada la película, aunque no se apega totalmente a lo descrito. En declaraciones con The Irish Times, el director develó que la idea de cambiar el enfoque de la historia fue de DiCaprio. “Leo se acercó a mí y me preguntó: ‘¿Dónde está el corazón de esta historia?’ Había tenido reuniones y cenas con los Osage y pensé: ‘Bueno, ahí está la historia’. Sentimos que la verdadera historia no venía necesariamente del exterior, de la oficina, sino del interior, de Oklahoma”.

