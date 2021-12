Marvel revela el nombre de las otras dos versiones de Spider-Man

El actor Tom Holland en su interpretación de Spider-Man. Foto: Cortesía: Sony Pictures

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: sin camino a casa) ya está en los cines, donde arrasa en taquilla desde su estreno.

Y entre las sorpresas que contiene la película protagonizada por Tom Holland hay esperados regresos de personajes de sagas anteriores que, ahora, forman ya parte del Universo Marvel, que les da la bienvenida de forma oficial.

Tal y como se venía comentando desde hace meses, además del retorno de villanos como Electro (Jamie Foxx), Doctor Octopus (Alfred Molina) o Duende Verde (Williem Dafoe), el filme también cuenta con Tobey Maguire y Andrew Garfield dando vida a diferentes versiones del legendario Hombre Araña.

Mientras que Tom Holland personifica a Peter Parker, en la página web de Marvel se han revelado los nombres de las otras dos versiones del superhéroe dentro del UCM: Maguire es “Friendly Neighborhood Spider-Man” (”Amistoso vecino Spider-Man”), mientras que Garfield encarna a “The Amazin Spider-Man” (”El sorprendente Spider-Man”).

Tobey Maguire interpretó por primera vez a Spider-Man en la película de 2002 dirigida por Sam Raimi. Fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de 821 millones de dólares a nivel mundial.

El actor encarnó al superhéroe en dos largometrajes más del mismo director. Garfield tomó el relevo en 2012, cuando encabezó The Amazing Spider-Man, el reinicio de la saga. Rodó una segunda entrega titulada The Amazing Spider-Man 2: el poder de Electro.

La participación de ambos actores en Spider-Man: No Way Home estaba en el aire, ya que Holland y los otros dos intérpretes habían asegurado en múltiples ocasiones que no aparecerían.

“La gente no me cree cuando digo que Maguire y Garfield no volverán”, declaró Tom Holland a varios medios internacionales. En esta misma línea, Garfield también llegó a negar su aparición. “No estoy en la película”, les dijo el actor a otros periodistas. Por suerte para los fans, los intérpretes lograron, en un buen porcentaje, guardar el secreto de su cameo en el filme de Jon Watts.