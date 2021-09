Mitch Lowe, cofundador de Netflix: “necesitamos un último sueño”

Llegó con una camisa de color azul, tenis y un tatuaje en su brazo derecho. Estuvo en Cartagena invitado a Expocannabiz Business Conference, para hablar de su vida de negocios en los medios. Ese mismo, del que Forbes sostuvo que las mujeres dirigieron el 23 % de las películas de la plataforma durante los últimos dos años y del cual se han superado los 200 millones de membresías pagadas. Para Mitch Lowe, cofundador del servicio más reconocido de streaming por suscripción, Netflix, es un referente a nivel mundial.

“En Netflix, ganamos cuándo empezamos a ser públicos” le dijo a El Espectador, Mitch Lowe.

Mr Mitch, encontró que la historia del éxito de Netflix comienza cuando escuchan a un joven que salía de un focus group y determinan que la velocidad de entrega es lo importante. Recuerda que cuando pidió una película, estaba de un estado de ánimo y cuándo la recibió un tiempo largo después, estaba de otro, se sintió como una luz explotando. En ese momento dijo “¡wow!”

“Hicimos muchas búsquedas para encontrar qué era lo realmente importante. Nos dimos cuenta de que la velocidad era lo importante, dejamos de pensar en la publicidad y todo se enfocó en la velocidad de entrega... Esto es lo que sentimos cuando recibimos las películas de Netflix” relató.

No pudo dejar de hablar de la nostalgia por el cine, hacer la fila y comprar las palomitas. Mitch Lowe ahora viaja mucho tiempo y la historia de su esposa podría ser una serie para la compañía.

“La historia es muy interesante, mi esposa nació en el municipio de Tadó en el Chocó. Cuando ella tenía 8 años una mujer se la llevó a Venezuela sin ningún permiso, básicamente se la robó y se crio en Valencia. Cuando la conocí en México ya era adulta” sostuvo.

¿Cómo nace la idea de convertir la tecnología en un gran aliado para ustedes?

Sabíamos que eventualmente el Internet sería capaz de entregar películas, no sabíamos cómo, si era descargando o transmitiendo. Hubo muchas cosas para tener en cuenta, pero en nuestras mentes sabíamos que la tecnología lo haría posible.

La tecnología OTT, Over-The-Top, en plataformas que ofrece contenido de video a través de internet, como Netflix, cada vez son más fuertes. ¿Extraña ir al cine?

Amo el cine, recuerdo cuando mi hija paloma jugaba fútbol y viajamos de ciudad a ciudad y llevábamos al equipo de fútbol al cine antes del regreso. Una vez estábamos viendo una película de miedo en la que actuaba Nicole Kidman, pero nos teníamos que ir y todos estaban caminando a la salida del cine y de repente apareció una bruja en la pantalla y todos se asustaron. No me imaginé que eso me hubiese pasado estando sentado en mi sofá.

También imaginé tener a 15 personas riendo al mismo tiempo en un teatro de cine. Es una sensación casi mágica. Estoy muy triste, los cinemas están en apuros o teniendo dificultades. En mi compañía MoviePass que lamentablemente fracasó, la idea y mi sueño era reactivar el ir a las salas de cine y cada vez más me fui dando cuenta que la gente solo va a ver los hits y no van a ver las producciones pequeñas e independientes.

Pensé que una suscripción como la de MoviePass haría a las personas ver documentales y películas extranjeras en las salas de cine, pero no funcionó.

¿En la industria se gana o se pierde?

En Netflix ganamos cuando empezamos a ser públicos, a partir de mayo del 2002. Antes de esa fecha, por ejemplo, todos los carros en el lugar de parqueo eran viejos y dañados, después de mayo de 2002 teníamos Volvos, nuevos Chevrolet y nuevos carros.

¿Cómo mide el éxito?

Reed Hastings , director de Netflix dice, “mi mayor competidor es el sueño. Si la gente no tuviera que dormir, podría ver más series de Netflix”.

¿Usted duerme mucho o está despierto para asumir los nuevos retos para sus negocios?

Necesitamos un “último sueño”, así que no duermo muy bien, duermo incluso menos de 5 horas. Siempre estoy buscando nuevos negocios y nuevos retos, es parte de mi ADN.

La compañía tiene frases como, “dices lo que piensas cuando es en beneficio de Netflix, aunque sea incómodo”. ¿Se tendría un mundo empresarial diferente si se copiara el modelo de trabajo de Netflix?

Realmente es un buen modelo el de Netflix. Patty McCord, exdirectora de la compañía escribió un libro llamado, “Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility”. La cultura de Netflix fue la que les dio a las personas la seguridad para decir y hacer lo que ellos quieran siempre y no perjudiquen a nadie y sea utilizado para una buena causa. Creo que eso le dio poder a la gente para ser mejores personas, es por eso que hablo de dirigir y no mandar, porque cuando les das a la gente reglas van a tratar de vivir con esas reglas, pero si les dices, se una mejor persona o sé un mejor empleado luego pensaran nuevas maneras de serlo. Es un buen modelo para seguir, pero no creo que este modelo pueda ser implementado por todas las empresas.

Usted fue uno de los conferencistas de cierre de Expocannabiz Business Conference en Cartagena. ¿Qué opina del cannabis para su uso económico?

Creo que como en cada nuevo negocio necesitas construir una Infraestructura confiable que ayude para la logística, productos, mercadeo y todo lo relacionado y cuando es una industria joven necesitará unos años para resultar. Al mismo tiempo la ley y la burocracia necesitan progresar con ella, por ejemplo en los Ángeles es legal, primero se legalizó de manera medicinal y posteriormente recreacional, pero luego la burocracia lo complicó y luego los impuestos subieron y eso obligó a la gente a regresar al mercado ilegal. Para ser exitoso, la burocracia no debe retrasar el proceso o abrumarlo, debe ayudar.

Antes de su conferencia, estuvo reunido con organizadores del evento, entre ellos Juan Manuel Galán, promotor e impulsor de una de las reformas a la política de drogas en Colombia y autor de la Ley de Cannabis Medicinal. ¿De que hablaron?

Estaba fascinado por su aproximación a la política. Soy centralista y creo en las causas liberales y conservadoras, me gustan las personas que son prácticas en la resolución de conflictos y problemas del hoy. Creo que se necesita innovación y personas que piensen por fuera de la caja y él, Galán, parece una persona que no tiene miedo a la innovación y tiene ideas de cómo mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Usted es una persona que viaja mucho, estuvo de jurado en un concurso en Dubái, ahora en Cartagena, ¿qué tan complicado ha sido esto en tiempos de pandemia?

Me encanta viajar, apenas en el último mes estuve en 5 países en Europa, así que en un periodo de dos semanas tuve por lo menos 4 o 5 pruebas por Covid. Me llamó la atención en Dubái que todas las personas que iban en el avión estaban vestidas como enfermeros en un hospital, con los cascos y los anti fluidos. La comida fue limitada, también la interacción. La aerolínea Emiratos es conocida por su buen servicio de hospitalidad, pero era más como que se alejaban de ti.

Su esposa es colombiana, ¿ por qué inició su ponencia hablando de ella?

La historia es muy interesante, mi esposa nació en el municipio de Tadó en el Chocó y se crió en Valencia. Cuando la conocí en México ya era adulta. Ella tenía un pasaporte venezolano. Traté de conseguir la visa para los Estados Unidos y Donald Trump decía que no a todos los venezolanos. Ella sabía que había nacido en Chocó así que la forma de obtener un pasaporte colombiano era buscar su acta de bautismo en la iglesia, en su pueblo de nacimiento. Ella viajó y encontró su pasado e inclusive su madrina. Allí le dieron una fecha de nacimiento diferente y aquí fue donde finalmente se dieron cuenta no sólo que era un año mayor... por cierto esa era la peor parte (entre risas ), tenía una gran familia, abuela y primos. Cuando inicié mi conferencia me sentí muy orgulloso de hablar de mi esposa colombiana, me emociono que me hubieran aplaudido sin empezar a hablar de Netflix y el negocio.

¿ Comida Colombiana, mexicana o americana y cuál es su plato preferido?

Prefiero definitivamente toda la comida Colombiana, la comida de México es muy pesada.

¿Disney, HBO, Appe Tv, Star Plus, Paramount, son la competencia o sencillamente siguen los pasos de Netflix?

Sonríe...

¿Se han dado cuenta que todas estas compañías han sido lanzadas este año?

La razón es porque sus contratos con Netflix terminaron en octubre o noviembre del año pasado, ellos tenían licencia de contenido por 5 o 10 años con Netflix, a medida que terminaron dijeron. ¿Por qué le estamos dando la plata a Netflix por nuestro contenido si podemos crear nuestra propia plataforma?

¿Su hija es adolescente, ve más a Disney?

No lo creo, Disney tiene mucho contenido para niños, mi hija de 13 años lo ve aunque pasa más tiempo viendo Netflix, se lo puedo asegurar.