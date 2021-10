“Naturaleza muerta”, una interacción con el más allá

El mes del terror no pasó desapercibido para el mundo de las series y la ficción. Esta vez, tratando de incorporar los formatos actuales, llega Naturaleza muerta, una serie argentina de WarnerMedia que promete sacar varios sustos a sus espectadores. La historia de esta producción involucra comedia negra, influencers, redes sociales y formatos digitales.

(Lea también: Tom Holland anuncia que “Spider-Man: No Way Home” será el final de la saga)

Naturaleza muerta, producida y escrita por Sofía Szelske, cuenta la historia de Julián, un youtuber sin mucho éxito que mientras graba uno de sus videos sufre el robo de su teléfono. Sin dinero para comprarse otro, decide usar el viejo celular de su padre, que había fallecido hace poco tiempo.

Cuando vuelve a grabar, descubre que el celular tiene una cámara que es capaz de registrar fantasmas. Lejos de tener miedo, toma la oportunidad de impulsar su carrera como influencer aprovechándose de la situación para lograr hacerse viral y crear, por primera vez en la historia, un canal para interactuar con los muertos.

Con todo el potencial que ve Julián en los fantasmas y con la ayuda de su amiga Cruz, se convierte en el primer influencer en registrar fantasmas reales en video, pero lo que no sabía es que lo que hace el celular de su padre va más allá de solo captarlos en cámara. Poco tiempo después se da cuenta de que este aparato funciona como un portal entre los dos mundos.

"Naturaleza Muerta" - Trailer Completo

El youtuber e influencer argentino Magnus Mefisto habló sobre su participación en la serie web de diez episodios y sus comienzos en la plataforma. “Empecé en YouTube desde hace muchos años, en 2009, y lo primero que hice con la intención de llegarle al público fue algo bien parecido. Había visto que a gente que conocía le estaba yendo bien... un grupo de chicos que se llaman Toronja Producciones habían hecho un tema llamado La isla de Lost”, recuerda Mefisto.

Ese video lo llevó a entender cómo funcionaba en ese entonces la plataforma y qué clase de contenido debía hacer para volverse viral, por eso, tomó la decisión de publicar La gripe A, una parodia sobre una epidemia que había en ese momento. “En mis épocas se usaba YouTube para esas cosas, y la figura del youtuber en ese momento no es ni parecida a la actual”, reveló.

(Le recomendamos: No solo El Juego del Calamar, aquí otras series polémicas de Netflix, HBO y más)

Para Mefisto no fue nada complicado su papel en Naturaleza muerta, pues debía interpretarse a sí mismo, pero esta vez en un mundo de ficción. Él no es el único youtuber que participa en la producción, pues también aparecen Dinosaur Vlogs y la tiktoker Isi Vives.

Desde el principio, la serie web se pensó como un formato que involucrara a las nuevas generaciones por medio de las redes sociales y así hacerlo más atractivo y dinámico. Naturaleza muerta es una historia universal y contemporánea que combina los relatos clásicos de fantasmas con la actualidad de las redes, los celulares y los creadores de contenido, que en esta ocasión les dan a los muertos la oportunidad de sentirse vivos, así sea por un instante.

“Personalmente, siempre estuve rodeado de este mundo paranormal de espíritus y demás por una cuestión de gustos personales. Desde pequeño siempre me interesó el tema y fue algo que perduró con el tiempo, pero siempre intenté mantener una mirada muy escéptica con respecto a eso”, comentó Mefisto sobre el terror, agregando que prefiere el cine, las series, cómics y libros; es decir, el lado de la ficción.

(Le puede interesar: “Llanto maldito”, la película colombiana que llega a HBO Max el 29 de octubre)

Para él, como creador de contenido, fue fundamental entender la diferencia entre la realidad y la ficción en Naturaleza muerta, pues aunque siempre sintió atracción hacia lo paranormal y el terror, no quería exagerar. “Cuando pasamos al mundo real, hay una línea muy fina entre lo que es interesante y terrorífico, y lo que es grotesco. Como comunicador, tengo que ser muy cuidadoso y mantenerme en esa línea de analizar lo que se está viralizando. Siempre mantengo una puerta abierta hacia lo inexplicable”, comenta.

Es interesante ver cómo la serie decide tomar algo tan cotidiano como el teléfono celular y convertirlo en un medio de comunicación donde los muertos son los interlocutores, una realidad paradójica que les permite entrar a nuestro mundo e interactuar con él a través de los creadores de contenido, que en el mundo real sí funcionan como portal para conocer sobre un sinfín de temas, pero que en Naturaleza muerta cruzarán la línea de la realidad.

(Además: Nuevo tráiler de Hawkeye se estrenará con doble capítulo en Disney+)

“No tuve que prepararme mucho porque lo que me pidieron fue una especie de cameo en el que tenía que ser yo mismo y no fue algo muy complicado de realizar, me hubiera sido más difícil si me hubieran exigido hacer un personaje completamente distinto a mí, o tal vez si hubiese tenido que llorar, gritar, pelearme con alguien... hacer algo que no hago muy seguido”, agrega el influencer argentino Magnus Mefisto, quien también expresó que, si se hace una segunda parte, le gustaría que su personaje pasara a ser el antagonista de la historia.

Aunque muchas personas no son fanáticas del terror, y mucho menos de la comedia negra, Magnus piensa que el gusto por lo paranormal va ligado al ser humano, y que el interés por estos temas tiene relación con el miedo a la muerte, a lo inexplicable, y a la incertidumbre que genera no saber qué pasa después de que dejamos de existir. “Cada quién tiene su propia teoría, pero siempre vamos a querer saber las respuestas a ese tipo de preguntas, y quizá nunca las tendremos”, concluye el influencer argentino.

(También: “El Juego del Calamar” se hace realidad en Abu Dhabi)

El formato, que llega a Space el 21 de octubre y a las redes sociales del canal el 22 de octubre, tiene como elenco principal a Inés Efrón en el papel de Cruz Ballester, junto a Manuel Fanego (Julián Soria), Alejandro Fiore (Tony Muttis Ahorcado), Rocío Muñoz (Rufina Segovia), Mateo Charino (Álex); Mario Alarcón (Franco Ballester) y Cristina Maresca como la abuela muerta.