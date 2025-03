Netflix publica avance de la película “Happy Gilmore 2″

Adam Sandler protagoniza "Happy Gilmore 2" en Netflix / Cortesía: Netflix Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La segunda parte del filme estará dirigida por Kyle Newacheck (uno de los creadores y protagonistas de Workaholics, la popular serie de Comedy Central. Además, productor y director de la exitosa serie de comedia de terror What We Do in the Shadows, transmitida por FX) y contará con la presencia de actores como Adam Sandler -quien también hace parte de la producción y escritura de la película-, Julie Bowen, Allen Covert, Dennis Dugan, Christopher McDonald y Ben Stiller.

Por si fuera poco, varios golfistas de renombre están previstos para hacer apariciones especiales en la película, entre ellos Keegan Bradley, Bryson DeChambeau, John Daly, Tony Finau, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Jack Nicklaus, Corey Pavin, Justin Thomas, Lee Trevino -quien ya había hecho su aparición en la primera entrega de “Happy Gilmore”-, entre otros.

Aunque el avance publicado por Netflix aún no deja del todo claro cuál será el desarrollo de la trama, Happy (Sandler) sugiere: “No he hecho un swing desde hace años. Estoy algo intimidado… estos tipos la lograron en grande”, refiriéndose a otros jugadores de golf que aparecen con él en el campo durante el tráiler. Esto se ve reforzado en varias escenas, donde se muestra que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, su golpe sigue siendo igual de potente, llegando a romper una pantalla que simula un entrenamiento.

Incluso, el cantante y compositor puertorriqueño, Bad Bunny, también hará parte del reparto y su aparición puede observarse desde el segundo 0:20 del avance.

¿De qué trata Happy Gilmore 1?

Happy Gilmore ha soñado toda su vida con ser un jugador de hockey, pero sus problemas para patinar y su temperamento impulsivo lo han mantenido alejado de los equipos. Sin embargo, cuando su abuela se ve obligada a dejar su casa debido a problemas con los impuestos, Happy busca maneras de ganar dinero para ayudarla.

Un día, en un campo de golf, descubre que tiene una habilidad sorprendente para golpear y lanzar las pelotas del juego a gran distancia. Así que Happy decide buscar un lugar en el golf profesional.

Pronto, se da cuenta de que su habilidad lo convierte en una sensación en el PGA Tour y se gana el cariño del público, cosa que despierta la rivalidad con Shooter McGavin, un golfista muy exitoso que teme que Happy le arrebate la atención y las victorias. A medida que Happy avanza en su carrera, enfrenta no solo la competencia deportiva, sino también los intentos de McGavin por sabotearlo, mientras lucha por mantener su enfoque en su principal objetivo: salvar la casa de su abuela.

La película recaudó US$41,205,099 y fue distribuida por Universal Pictures y Happy Madison Productions.